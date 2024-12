În timp ce furia americanilor crește, directorii din domeniul sănătății se regrupează după asasinarea directorului UnitedHealthcare

Companiile din domeniul sănătății fac un pas înapoi pentru a înțelege mai bine furia pacienților, după ce săptămâna trecută a fost ucis influentul director al companiei de asigurări de sănătate UnitedHealth din SUA, au declarat mai mulți reprezentanți ai acestora la conferința Reuters NEXT de la New York, miercuri.

Crima a declanșat o revărsare de furie din partea americanilor care se luptă să primească și să plătească îngrijiri medicale.

„Sistemul nostru de sănătate trebuie să fie mai bun. Există o mulțime de lucruri care ar trebui să provoace multă indignare”, a spus Vin Gupta, director medical la Amazon. „De asemenea, este adevărat că acea (crimă) nu ar fi trebuit să se întâmple. Nu poate exista această falsă echivalență morală în discursul nostru”.

Brian Thompson, directorul general al UnitedHealth, unul dintre cei mai mari asigurători de sănătate din SUA, a fost împușcat mortal în dimineața zilei de 4 decembrie în fața unui hotel din Manhattan. Poliția a declarat la acel moment că a fost un atac țintit.

Luigi Mangione, suspectul acuzat de crimă, a fost arestat la începutul acestei săptămâni. El avea asupra sa un manifest scris de mână care oferea o perspectivă asupra mentalității sale, potrivit poliției. The New York Times a transmis că un raport intern al poliției din New York City care analizează documentul a concluzionat că Mangione a considerat asasinatul ca un răspuns justificat la ceea ce el consideră a fi corupție în industria sănătății.

Foto: Luigi Mangione / Sursa foto: Profimedia Images

Datele recente arată că pacienții, în prezent, sunt și mai supuși riscului să le fie respinse tratamentele, să plătească mai mult pentru asigurări și pentru vizite medicale și să se confrunte cu costuri neașteptate pentru îngrijirea pe care o credeau acoperită de planul lor de sănătate. Asigurătorii spun că lucrează pentru a negocia tarifele tot mai mari de la medici și spitale, precum și medicamentele și dispozitivele medicale costisitoare.

„O tragedie de proporții epice”

„Cred că toți facem un pas înapoi și încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu pacienții și experiențele lor”, a spus Caroline Roan, directorul șef pentru durabilitate al Pfizer. Ea a numit crima „o tragedie de proporții epice” și a spus că directorii din industria sănătății sunt îngroziți.

„În mod clar, trebuie avem un dialog mai larg și ne vom face timp pentru a încerca să înțelegem exact ce s-a întâmplat și să înțelegem acel feedback și să vedem unde putem juca un rol pozitiv”, a mai spus ea.

Companiile de asigurări de sănătate reevaluează, de asemenea, riscurile pentru directorii lor de top, după această crimă. Unii au eliminat fotografiile echipelor lor de conducere de pe site-urile web și se gândesc dacă și cum să mărească măsurile de securitate.

Cu toate acestea, Gupta de la Amazon a spus că, în ciuda problemelor cu sistemul de sănătate din SUA, acțiuni precum asasinarea lui Thompson nu pot fi normalizate.

„Săptămâna trecută a fost îngrozitor de șocantă”, a spus el. „Vor fi imitatori? Acest lucru este inacceptabil. Avem nevoie de oameni să spună că falsele echivalențe morale nu trebuie acceptate. Ar trebui să fim, de asemenea, concentrați pe obiectivul mai mare, care este că putem face ceva mai bun aici împreună”.

Thompson, tată a doi copii, a fost CEO al UnitedHealthcare din aprilie 2021, și a avut o carieră de 20 de ani în companie. Se afla la New York pentru a participa la conferința anuală a investitorilor a companiei.

Suspectul care l-a ucis a atras, de asemenea, un interes uriaș din partea internauților care caută să înțeleagă cum un absolvent din Ivy League, în vârstă de 26 de ani, dintr-o familie influentă și potentă financiar a ajuns să fie un criminal. Indicii din istoricul său medical includ o potențială leziune a spatelui care ar putea provoca atât suferință personală, cât și dificultăți în obținerea asigurării pentru tratament.

Editor : M.I.