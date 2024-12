Poliţia din SUA a reţinut un bărbat în legătură cuuciderea directorului UnitedHealthcare, crima care a șocat SUA

Autorităţile americane au reţinut luni un bărbat în centrul statului Pennsylvania, în legătură cu uciderea, săptămâna trecută, a lui Brian Thompson, directorul general al UnitedHealthcare. Bărbatul se numeşte Luigi Mangione şi are 26 de ani, iar când a fost prins avea asupra sa un „pistol fantomă”, nedetectabil, posibil confecţionat cu ajutorul unei imprimante 3D, relatează presa din SUA.

Anchetatorii au primit un pont despre acest bărbat după ce el a fost văzut la un McDonald's din Altoona de cineva care a crezut că seamănă cu presupusul criminal, a relatat CNN, citând oficiali sub acoperirea anonimatului.

Luigi Mangione a fost găsit cu un „pistol fantomă” - o armă de foc asamblată din piese, ceea ce o face nedetectabilă - şi un amortizor care se potriveşte cu arma folosită pentru a-l împuşca pe Thompson, a declarat comisarul poliţiei din New York, Jessica Tisch. De asemenea, el avea haine şi o mască similare cu cele purtate de criminal.

Arma fantomă ar fi putut fi produsă de o imprimantă 3D, a declarat Joseph Kenny, şeful detectivilor din cadrul NYPD.

Mangione avea, de asemenea, mai multe identităţi frauduloase, inclusiv un act de identitate fals din New Jersey care se potrivea cu cel folosit de atacator pentru a se înregistra într-un hostel din Manhattan cu câteva zile înainte de atac, au declarat oficialii.

Poliţia a găsit, de asemenea, un document scris de mână care vorbeşte „atât despre motivaţia, cât şi despre mentalitatea sa”, a spus Tisch. Deşi documentul nu menţiona ţinte specifice, Mangione nutrea „resentimente faţă de corporaţiile americane”, a adăugat Kenny.

Mangione s-a născut şi a crescut în Maryland, a urmat facultatea în Pennsylvania, a avut legături cu San Francisco şi a locuit ultima dată în Honolulu, au declarat oficialii.

Bărbatul a fost arestat pentru posesie de arme de foc, iar detectivii din New York se îndreaptă spre Altoona, potrivit NYT.

Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat în faţa unui hotel din Manhattan miercuri dimineaţa devreme de un bărbat mascat care a părut să-l aştepte înainte de a-l împuşca pe director din spate.

Poliţia nu a identificat public un motiv, dar a declarat că Thompson pare să fi fost vizat în mod deliberat.

Cuvintele „deny”, „defend” şi „depose” (neagă, apără, doboară) au fost gravate pe cartuşele găsite la faţa locului, a scris presa. Cuvintele evocă titlul unei cărţi critice la adresa industriei asigurărilor, publicată în 2010 şi intitulată „Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It” (Amânare, negare, apărare: de ce companiile de asigurări nu plătesc despăgubirile şi ce puteţi face în această privinţă).

Suspectul a fugit de la locul faptei şi apoi a intrat cu bicicleta în Central Park. O înregistrare video de pe camerele de supraveghere l-a surprins ieşind din parc şi luând un taxi spre o staţie de autobuz din nordul Manhattanului. Aici, poliţia crede că suspectul a luat un autobuz pentru a fugi din oraş.

Thompson, tatăl a doi copii, lucra de 20 de ani în cadrul companiei de asigurări UnitedHealth Group şi din 2021 era director al noii unităţi UnitedHealthcare. El se afla în New York pentru a participa la conferinţa anuală a investitorilor companiei.

Editor : M.B.