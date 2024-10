Acuzații în urma inundațiilor devastatoare din Spania: „Apa a luat mașini și tot ce era în cale. Asta, înainte să primim alerta”

Amploarea tragediei provocate de inundații și viituri care au făcut zeci de morți în sud-estul Spaniei a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea și răspunsul autorităților în situații de urgență, scrie BBC. Populația acuză că multe alerte au ajuns când situația era deja gravă. „Pe fereastră vedeam mașini și alte resturi plutind pe râu”

Provinciile Valencia, cea mai afectată, și Albacete și Cuenca au suferit ploi torențiale care au revărsat albia râurilor, au inundat străzi și câmpuri, au măturat mașini, au răsturnat poduri și au lăsat cel mai mare număr de morți și dispăruți în urma unui dezastru natural din istoria recentă a Spaniei. Bilanțul morților se apropie de 100 de persoane.

În timp ce serviciile de urgență continuă să caute persoanele dispărute în noroiul și apa care au inundat orașele afectate, în Spania se pun tot mai multe întrebări cu privire la gestionarea dezastrului.

Alertele au venit prea tarziu

Locuitorii din zonele afectate s-au plâns în presa locală și pe rețelele de socializare că autoritățile nu i-au avertizat pentru a se pregăti corespunzător. Aceștia spun că au primit pe telefon alerta Protecției Civile prin care li se cerea să evite deplasările, în condițiile în care ploua de mai multe ore și mulți au fost prinși în clădiri și în vehicule măturate de forța incontrolabilă a apei.

De exemplu, Barbara Jiménez, chelneriță la un restaurant din Valencia, a declarat pentru Televisión Española că șeful ei nu a lăsat-o să plece acasă pentru că nu a considerat situația „suficient de gravă” până când alerta telefonică a venit marți la ora locală 20:00, dar atunci „era prea târziu”.

La acea oră, apa blocase deja multe drumuri și sute de șoferi erau blocați pe ele.

José Manuel lucrează la Sertrans , o companie care își are instalațiile în zona industrială Casanova din Ribarroja , la 26 de kilometri de Valencia. El a fost unul dintre sutele de angajați prinși în fabrici de apă marți seara.

„Totul s-a întâmplat în câteva minute. Când ne-am dat seama, apa inunda zona industrială și un râu transporta mașini, containere și tot ce îi era în cale”, spune el. „Dar toate acestea au fost înainte să primim alerta pe telefonul nostru mobil”, denunță el. Adică, mesajul Protecției Civile către populație prin care le cere să rămână în casele lor a ajuns marți la ora 20.15, când toate drumurile erau deja prăbușite și accesul la orașe și zonele industriale erau blocate, scrie ElMundo.

„Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost cum cereau ajutor de pe acoperișul mașinii”

Antonio Tarazona, 59 de ani, și Lourdes María García, 34 de ani, au plecat cu copilul lor de trei luni în mașina lor din Paiporta la Valencia, după ce au văzut că inundațiile se agravau . Au încercat, dar apa i-a împiedicat.

„Mașina a început să plutească. Am încercat să cobor pe fereastră, pentru că înălțimea apei era deja de cinci picioare, dar forța a fost brutală. Am încercat să o duc pe fata într-un sens giratoriu, nu am reușit și apa m-a dus departe de mașină. Lourdes și copilul au rămas în mașină. Frâna era trasă, dar curentul deja începuse să târască mașina în jos și ultimul lucru pe care l-am văzut a fost cum cereau ajutor de pe acoperișul mașinii”, spune Tarazona pentru EL PAÍS. Disperat, a reușit să se elibereze de gardul unde era adus de curent și a încercat să meargă după ei, dar nu a reușit. „A fost imposibil”, deplânge el, „am fost deja norocos să nu fi murit în încercare, nu am putut face nimic”.

Familia îi căuta cu disperare încă de marți seara. După ce a fost salvat, soțul a rămas ore întregi într-un adăpost, în speranța că soția și fiica lui vor fi duse în același loc. A stat 48 de ore fără să doarmă. „A fost un gardian civil care, când a venit după noi, mi-a spus că își amintește că i-a ajutat, dar nu știu dacă mi-a spus asta ca să mă liniștească.”

La ora 22.00, miercuri, garda civilă a confirmat lui Tarazona descoperirea celor două cadavre.

Care a fost răspunsul autorităților la DANA

Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) avertizase încă de joi 24 de sosirea unei depresiuni izolate la înaltă altitudine (acronim DANA) în Peninsula Iberică, fenomenul atmosferic care a provocat catastrofa.

DANA este un fenomen în care o masă de aer polar foarte rece este izolată și începe să circule la altitudini foarte mari (între 5.000 și 9.000 de metri), departe de influența circulației atmosferei. Apoi, când se ciocnește cu aerul mai cald și mai umed care există de obicei în Marea Mediterană, generează furtuni puternice, mai ales la sfârșitul verii nordice și începutul toamnei, când temperaturile maritime sunt mai ridicate, scrie BBC.

Marți 29, la ora 07:30 dimineața, AEMET a ridicat o alertă roșie de ploi, ceea ce implică prognoza unor „fenomene neobișnuite de intensitate excepțională și cu un nivel de risc foarte ridicat pentru populație”.

La ora 11:50, Confederația Hidrografică Júcar, organismul guvernamental spaniol responsabil cu gestionarea apelor râului Júcar, care traversează zona afectată, a informat prin intermediul rețelei de socializare X că unul dintre afluenții săi a înregistrat o „creștere considerabilă”, iar altul și-a văzut debitul crescând „semnificativ”.

În jurul orei 13.00, Carlos Mazón, președintele Generalitat Valenciana, guvernul regional al Comunității Valenciene, a făcut apel pe rețelele de socializare la „prudență pe drumuri și mare atenție la indicațiile autorităților”. Dar Mazón a mai spus: „conform prognozei, furtuna se îndreaptă în acest moment spre Serranía de Cuenca, astfel încât se așteaptă ca în jurul orei 18.00 intensitatea sa să scadă” în Comunitatea Valenciană.

În schimb, aceasta s-a deplasat prin regiune provocând haos.

Potrivit numărătorii agenției Efe, la ora 19:17, Generalitat a ridicat alerta la nivelul 2 în regiunile Utiel, Requena și La Plana.

În cele din urmă, la ora 20:00, mesajul de alertă a fost trimis pe telefoanele mobile ale întregii populații.

Până atunci, majoritatea valencienilor știau deja că situația era excepțională și periculoasă, deoarece o vedeau cu ochii lor.

La ora 20:36, guvernul spaniol a ordonat desfășurarea Unității militare de urgență (UME) la cererea guvernului regional din Valencia pentru a colabora cu serviciile locale de urgență.

Ce nu a mers bine

Gestionarea situației de urgență a stârnit critici din partea cetățenilor și a autorităților locale.

Andreu Salom, primarul din L'Alcúdia, unul dintre orașele afectate, a declarat că s-a simțit „abandonat și absolut neputincios”. El a declarat: „În calitate de primar, nimeni nu m-a informat că râul Magro s-ar putea revărsa”. El a spus că populația „a fost inundată cu apă, noroi și resturi”.

Guvernul regional al lui Carlos Mazón a fost criticat pentru că una dintre primele decizii pe care le-a luat la venirea sa la putere a fost să elimine Unitatea Valenciană de Urgență, la care acesta a răspuns că era doar „o altă organizație fictivă, cu zero pompieri, zero materiale și zero eficiență”.

Jorge Olcina, climatolog la Universitatea din Alicante, a declarat pentru BBC Mundo că „deși cantitatea exactă de apă care a sfârșit prin a cădea a fost imposibil de prevăzut, a existat o avertizare meteorologică în timp util, iar ceea ce a eșuat a fost transmiterea acestei avertizări către populație”.

Acesta este motivul pentru care, spune el, „oamenii au continuat să își desfășoare viața normală în ciuda avertismentului”.

În opinia lui Olcina, „informațiile către societate nu au fost transmise cu viteza necesară”.

Olcina reamintește că „Spania încearcă de ceva timp să pună în aplicare sistemul european de avertizare telefonică în caz de urgență, dar procesul a fost delegat comunităților autonome și durează mult timp”.

Expertul detectează însă și alte probleme.

Educația populației pentru prevenirea dezastrelor

„În Spania nu există o educație a populației pentru prevenirea riscurilor de dezastre, așa cum există, de exemplu, în Statele Unite cu uraganele, și ar trebui să începem să lucrăm la acest lucru”, subliniază el.

„Într-o situație ca aceasta, cursurile ar fi trebuit suspendate și oamenii nu ar fi trebuit să meargă la muncă dacă nu era esențial. Evident, aceasta are un cost, dar prețul pe care îl vom plăti va fi mai mare acum”, adaugă el.

Olcina subliniază, de asemenea, „problema structurală cauzată de faptul că în multe zone ale Mediteranei spaniole a existat o creștere urbană necontrolată de la mijlocul secolului al XX-lea, iar construcțiile au avut loc în zone predispuse la inundații, care, după cum am văzut acum, sunt primele afectate”.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice cresc frecvența și intensitatea fenomenelor cu potențial catastrofal, cum ar fi depresiunea izolată de mare altitudine, o masă de aer care se desprinde dintr-un curent foarte rece și coboară pe un altul de aer cald, producând perturbări atmosferice mari și precipitații foarte intense.

Acest lucru este tipic pentru regiunile de coastă mediteraneene spaniole în septembrie și octombrie, iar localnicii sunt obișnuiți cu el.

Dar, „odată cu încălzirea tot mai mare a apelor Mediteranei, se formează nori tot mai puternici care produc mai multe precipitații”, explică Olcina, care reamintește că „Spania primește acum fonduri Next Generation de la Uniunea Europeană, iar unul dintre obiectivele acestora este finanțarea proiectelor de adaptare la schimbările climatice”.

„Avem oportunitatea de a le utiliza în zonele cele mai vulnerabile, cum ar fi Comunitatea Valenciană”, spune el.

