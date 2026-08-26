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Islanda se teme că faimoasele sale băi termale, incluse în patrimoniul UNESCO, vor atrage turiști neîngrijiți

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People in the Blue Lagoon, a geothermal spa near Grindavík village, Reykjanes Peninsula, South western Iceland
Oameni în apa fierbinte a celebrei Lagune Albastre din Islanda Foto: Profimedia
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Un element esențial al culturii înotului din Islanda îl reprezintă dușul obligatoriu și energic în pielea goală, pe care adepții săi se tem că vizitatorii străini vor încerca să-l evite, scrie The Times.

Cu o temperatură plăcută de 15 °C, este o după-amiază toridă de vară după standardele islandeze, iar localnicii din Kopavogur se adună pentru a bârfi cu prietenii și a se juca cu copiii lor. Singurul element neobișnuit al acestei scene, de la periferia sudică a orașului Reykjavik, este faptul că se desfășoară într-o piscină.

Piscinele publice și căzile cu apă fierbinte, încălzite de obicei cu energia geotermală abundentă a insulei, sunt pentru islandezi ceea ce sunt pub-urile pentru britanici: un punct central al comunității unde oameni din toate categoriile sociale se adună pentru a se relaxa după muncă.

În decembrie, acestea au fost incluse pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, alături de bucătăria italiană, yodelingul elvețian și teatrul amator ceh.

Însă islandezii se tem că acest lucru va atrage vizitatori străini cu autocarele, dintre care nu toți vor respecta cu strictețe protocoalele de igienă ale țării.

O vizită la o piscină islandeză urmează întotdeauna o rutină: îți lași pantofii afară și telefonul în vestiar, apoi te dezbraci și te îndrepți spre dușurile comune.

Deoarece piscinele au un nivel mai scăzut de clor în comparație cu cele din majoritatea țărilor, vizitatorii sunt obligați să facă duș dezbrăcați înainte de a intra în apă. Schemele corpului indică zonele care necesită o spălare deosebit de viguroasă.

Thordis Erla Agustsdottir, o fotografă care a petrecut mai bine de două decenii documentând aceste piscine, a declarat:

„Islandezii sunt foarte îngrijorați acum, pentru că, de când am fost incluși pe această listă UNESCO, ne temem că piscinele se vor umple de turiști. Și atunci ce se va întâmpla dacă vor fi pline de turiști care nu vor să se spele dezbrăcați la duș?”

Ea a spus că speră ca majoritatea vizitatorilor din străinătate să se adapteze la obiceiurile islandeze.

„Poate că este ceva ce trebuie să analizăm, deoarece [dușul] face parte din cultura noastră a piscinelor”, a spus ea. „Cultura piscinelor se regăsește și în dușuri.”

Desemnarea UNESCO poate fi o sabie cu două tăișuri. În această vară, unii locuitori din Vlkolinec, un frumos sat slovac care a devenit sit al patrimoniului mondial în 1993, au cerut retragerea acestei desemnări, deoarece presiunile generate de turismul excesiv depășesc cu mult beneficiile economice de aproximativ 400 de euro pe cap de locuitor pe care le aduce anual.

Au existat, de asemenea, plângeri potrivit cărora statutul UNESCO a dus la comercializarea, supra-reglementarea sau golirea de conținut a unor obiceiuri atât de diverse precum prepararea pizzei în Napoli, pescuitul de perle în Coreea de Sud și muzica reggae în Jamaica.

Piscinele publice islandeze diferă de lagunele țării, deja populare printre turiști, unde telefoanele sunt permise, iar barurile vând băuturi înotătorilor.

Astăzi există peste 120 de astfel de piscine în toată țara, iar majoritatea satelor și cartierelor au propria lor piscină. Valdimar Tryggvi Hafstein, folclorist și profesor la Universitatea din Islanda, coautor al unei cărți despre aceste piscine, a afirmat că băile termale sunt locuri în care islandezii, de obicei rezervați, pot iniția conversații cu străini.

În timp ce se bucura de apa la 38 °C din Vesturbaerjarlaug, o piscină din vestul orașului Reykjavik frecventată de cântăreața Björk, el a adăugat: „Este esențial pentru societate să existe astfel de locuri în care oamenii se adună și ajung să se cunoască. Aici întâlnești oameni fără să-ți propui asta.”

Un sondaj realizat de Hafstein în 2023 a arătat că 79% dintre adulții islandezi frecventau piscinele. Aproximativ 40% mergeau regulat, iar 14% mergeau de câteva ori pe săptămână.

Tradiția înotului în Islanda își are originea în secolul al XIII-lea, când istoricul și poetul Snorri Sturluson a dat numele său piscinei Snorralaug, pe care o folosea pentru a socializa și pentru a încerca să-și vindece afecțiunile.

Forma sa modernă datează din secolul al XX-lea, când mulți islandezi și-au vândut fermele din interiorul țării și s-au mutat în satele de pescari de pe coastă.

La acea vreme, mai puțin de 1% din populație știa să înoate, iar în mare se înregistrau numeroase cazuri de înec. Piscinele au fost înființate pentru a oferi lecții de înot, care sunt acum obligatorii pentru copiii începând de la vârsta de șase ani.

„Acesta este un loc în care te întorci”, a spus Hafstein. „Acesta este un loc în care crești și în care îmbătrânești.”

Editor : B.E.

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