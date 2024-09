Vicepreședinta SUA Kamala Harris a declarat, într-o conferință de presă la Casa Albă cu Volodimir Zekenski, că va lucra ca să se asigure că „Ucraina va câștiga acest război”, iar Putin nu poate fi lăsat să continue, pentru că atunci „s-ar putea uita la Polonia, țările baltice sau alți aliați NATO”. Ea a reiterat că Statele Unite vor continua să ofere sprijin și asistență de securitate Ucrainei. La rândul său, liderul de la Kiev a anunțat că a informat-o pe Harris asupra celor mai recente planuri și atacuri ale Rusiei, inclusiv cele la adresa infrastructurii energetice a țării. „Credem că acest război poate fi câștigat și o pace justă obținută numai cu sprijinul Statelor Unite”, a mai spus președintele ucrainean.

„Domnule președinte Zelenski mă bucur să vă revăd. Este a șaptea noastră întâlnire și bun venit înapoi la Washington D.C. Așa cum am spus și în cele șase întâlniri anterioare, sprijinul meu pentru Ucraina este același. Sunt alături de dumneavoastră, de Ucraina și voi lucra ca să mă asigur că Ucraina va câștiga acest război. Statele Unite trebuie să stea alături de partenerii și aliații noștri, trebuie să ne apărăm valorile democratice și să ținem piept agresorilor. Trebuie să susținem legile și normele internaționale. Fiecare dintre aceste principii sunt în pericol în Ucraina, de aceea lupta ucrainenilor contează pentru poporul american. Ucrainenii își apără plini de curaj casele, patria, libertatea lor și democrația în fața unui dictator brutal, iar poporul american știe foarte bine ce înseamnă libertate, ce înseamnă independență și cât de important este statul de drept. Aceste idealuri sunt la baza a ceea ce înseamnă să fim americani”, a afirmat Kamala Harris, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Unele dintre cele mai importante momente din istoria noastră au venit atunci când ne-am ridicat împotriva unor agresori, așa cum este Putin”, a continuat Harris.

„Așa cum trebuie să facem și astăzi. Să ne susținem prietenii și ne apărăm idealurile de tirani au făcut ca Statele Unite să devină cea mai puternică și prosperă națiune de pe glob. Putin nu a atacat doar poporul ucrainean. Este și un atac la adresa principiilor fundamentale precum suveranitatea și integritatea teritorială. Normele internaționale nu sunt noțiuni abstracte. Oferă ordine și stabilitate lumii noastre, sprijină securitatea și prosperitatea americană, iar atunci când sunt amenințate, indiferent unde sunt, sunt amenințate peste tot”, a mai spus vicepreședinta SUA.

Ea a mai vorbit despre faptul că Vladimir Putin nu trebuie lăsat să își continue agresiunile, pentru că asta va oferi un exemplu și altor tirani care se vor simți încurajați de ce se întâmplă în Ucraina.

„Istoria ne-a arătat că dacă permitem unor agresori, așa cum este și Putin, să ia pământ fără să fie pedepsiți, atunci ei vor continua. Putin s-ar putea uita la Polonia, țările baltice sau alți aliați NATO. De asemenea, știm că și alți potențiali agresori de pe glob se uită ca să vadă ce se întâmplă în Ucraina. Dacă lui Putin i se va permite să câștige, atunci ei vor fi încurajați. Istoria ne aduce aminte că SUA nu trebuie să izoleze de restul lumii. Statele Unite susțin Ucraina, nu ca un act de caritate, ci pentru că este în interesul nostru strategic. Vom continua să oferim asistența de securitate de care are nevoie Ucraina ca să câștige pe frontul de luptă. Așa cum a demonstrat anunțul important al președintelui Biden de astăzi. Am fost bucuroasă să lucrez alături de președintele Biden și de coaliția de 50 de țări pe care am construit-o ca Ucraina să se poată apăra. Datorită acestei coaliții, dar și abilității și curajului poporului ucrainean, dar și prin leadership-ul dumneavoastră curajos, domnule președintele Zelenski, Ucraina a ținut piept agresiunii rusești, iar astăzi Kievul este liber și puternic”, a adăugat Harris.

„Domnule președinte Zelenski, vă spun că Putin a început acest război și tot el l-ar putea încheiar mâine, dacă doar își retrage soldații de pe teritoriile suverane ale Ucrainei, dar el nu a arătat că are intenția să facă asta. În schimb, continuă să atace infrastructura civilă și să terorizeze poporul ucrainean”, a conchis candidata democrată la Casa Albă.

Zelenski cere SUA să continue presiunile asupra Rusiei

La rândul său, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus că „trebuie să punem capăt acestui război”.

„Avem nevoie de pace și trebuie să ne protejăm poporul și suntem recunoscători Americii că a susținut Ucraina până acum. Am avut o întâlnire importantă cu vicepreședintele Harris, imediat după ce am discutat cu președintele Biden despre „planul victoriei” și i-am transmis și ei detalii din acest plan. Este crucial pentru noi să lucrăm într-o coordonare deplină cu SUA și azi dimineață am vorbit și cu congresmanii ambelor Camere, de la ambele partide și sunt recunoscător pentru sprijinul arătat de ambele. Credem că acest război poate fi câștigat și o pace justă obținută numai cu sprijinul Statelor Unite”, a mai precizat liderul de la Kiev.

El a reiterat importanța de a pune presiuni în continuare asupra Rusiei să oprească războiul și să se ajungă la o pace durabilă și justă pentru țara sa.

„Doamna vicepreședinte, ați spus că a fost cea de-a șaptea întâlnire a noastră, și nu ultima, vă mulțumesc și vreau să vă informez asupra ultimele evoluții de pe câmpul de luptă și despre acțiunile Ucrainei în regiunea Kursk. Azi avem un nou ajutor militar. Trebuie să punem presiuni asupra Rusiei să oprească războiul și să facă o pace durabilă și justă. Este prioritatea zero pentru noi și pentru alte națiuni care iubesc libertatea să obțină o pace reală pentru noi. Prin urmare, trebuie să menținem sancțiunile pentru Rusia puternice, trebuie să ne protejăm populația, orașele, prima linie a războiului de răul rusesc. Bineînțeles, trebuie să lucrăm din greu să aducem toți criminalii de război în fața justiției”, a mai declarat Zelenski.

„Vreau să o informez pe doamna vicepreședinte despre ultimul atac cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Trebuie urgent să întărim apărarea aeriană a Ucrainei ca să salvăm mii de vieți și să reducem la zero teroarea rusească. Este un obiectiv care poate fi atins”, a concluzionat președintele ucrainean.

