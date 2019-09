„Libertatea a murit. Am rămas tăcut până când mi-a venit rândul”. Rapperii care luptă împotriva dictaturii

Turcii luptă şi prin muzică împotriva dictaturii din ţara lor. Cântecul unor rapperi despre libertate pierdută şi politicieni care acceptă tirania doar ca să îşi păstreze privilegiile a impresionat Occidentul şi a stârnit mânia regimului Erdogan, care susţine acum că este vorba despre un complot.

Parlamentari idioți, lipitori corupte, profitori. Sunt termeni folosiți de rapperii turci împotriva propriilor politicieni. 20 de tineri au luat parte la acest proiect, care are un succes uriaș în rândul oamenilor sătui de problemele sociale.

Pedepsirea jurnaliștilor incomozi, violența împotriva femeilor și arestările în masă sunt trei dintre temele abordate de acești rapperi în piesa lor. Cum era de așteptat, a provocat nemulțumiri la Ankara, iar politicianii din partidul de guvernământ susțin că melodia face parte dintr-o campanie politică de destabilizarea a țării.

„Libertatea a murit. Am rămas tăcut și am luat parte la asta până când mi-a venit rândul. Acum mi-e prea frică să trimit un tweet, am ajuns să-mi fie teamă de poliția din propria țară”, spun ei.

Până la urmă, tinerii turci au reușit ce și-au propus: au provocat o furtună prin piesa lor și spun că vor continua, fără teamă de consecințe. Rămâne de văzut dacă vor și reuși, într-o țară în care în ultimii trei ani, autoritățile au reținut și concediat 160 de mii de persoane considerate incomode și au închis zeci de publicații și televiziuni.