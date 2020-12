Motivele de optimism ale anului 2020. Realizările care au trecut neobservate din cauza pandemiei

Anul 2020 a fost dificil și neobișnuit și a schimbat modul în care trăim, muncim și vedem ceea ce se întâmplă în jur. Dar, cu ochii pe pandemia care ne-a dat viața peste cap, lumea a trecut cu vederea multe din realizările remarcabile ale acestui an, arată o analiză a CNN.

În 2020, un virus devastator a dispărut oficial de pe continentul în care făcuse ravagii. Este o realizare remarcabilă în domeniul sănătății publice, care a necesitat zeci de ani de muncă.

Eradicarea poliomielitei din Africa

Eradicarea poliomielitei din Africa, în august, a fost considerată o „zi minunată” de către Organizația Mondială a Sănătății și celebrată de oficialii din domeniul sănătății publice.

Totuși, pandemia de coronavirus a făcut ca această realizare să fie aproape trecută cu vederea.

„A spulberat sărbătorirea și recunoașterea pe care un astfel de succes îl merita”, a spus dr. Tunji Funsho, care a avut cea mai mare contribuție la eradicarea poliomielitei din Nigeria și, împreună cu aceasta, din Africa.

„Niciun copil nu va mai fi paralizat de virusul poliomielitei din Nigeria”, a spus el.

Iar aceasta nu este singura realizare care s-a pierdut pe fondul călătoriei amețitoare a anului 2020.

Chiar înainte de COVID-19, oamenii aveau o tendință inconfundabilă și identificată științific de a crede că lumea este mai săracă, mai furioasă și mai neliniștită decât este cu adevărat, o dorință inconștientă de a promova stereotipuri negative și de a ignora progresului care se desfășoară chiar în fața ochilor.

De ce credem că lucrurile merg din rău în mai rău

Credem că lumea este un loc care se înrăutățește - un sentiment care, fără îndoială, a crescut în ultimele 12 luni. Dar ne înșelăm.

„Sunt un optimist născut”, a spus Funsho.

„Când oamenii cooperează pentru un scop comun - de a îmbunătăți viața fiecărui cetățean din lume, indiferent unde locuiește - putem reuși. Am fost destul de optimist și am dovedit că am dreptate”, a spus el.

Lucrurile bune au continuat să se întâmple în 2020. Realizări precum cele ale lui Funsho au loc constant într-o lume care se îmbunătățește rapid, dar nu le nu acordăm atenție.

„Într-o lume cu multe probleme, e greu să vorbești despre lucruri bune”, s-a spune Ola Rosling, co-autorul unei cărți bestseller, „Factfulness”, care a încercat să educe oamenii privind îmbunătățirile subapreciate în cea ce privește sănătatea și bunăstarea la nivel mondial.

Rosling face parte din grupul de experți care îi încurajează pe oameni să vadă diferit lumea. Și, în 2020, eforturile lor au fost deosebit de puternice.

„Chiar și în anii fără o pandemie, oamenii sunt foarte reticenți să creadă că lumea este mai bună decât înainte. Am putea îmbunătăți mult lumea. Există multe probleme. Dar cred că principala problemă este mentalitatea noastră”, a spus Rosling.

Al doilea om vindecat de HIV

De exemplu, pandemia a îngreunat sau stopat eforturile de a realiza unele progrese științifice. Dar le-a pus într-un con de umbră și pe cele care au avut succes.

O astfel de realizare a fost atinsă de o echipă de medici, inclusiv virologul Ravindra Gupta, care a vindecat de HIV o persoană din Londra. Este al doilea caz din lume.

„A fost o veste cu adevărat uriașă”, a declarat Gupta pentru CNN.

„Prima dată s-a întâmplat în urmă cu aproape 10 ani, iar oamenii nu mai reușiseră să o facă din nou, așa că ne-a, întrebat dacă este real sau dacă a fost o întâmplare”, a spus el.

„Ne întărește speranța că este posibilă o vindecare pentru HIV”, a spus Richard Jefferys, director de proiect la organizația Treatment Action Group din SUA.

Tehnologia revoluționară și dezvoltarea rapidă a vaccinului anti-COVID

De asemenea, pandemia a dus la dezvoltarea rapidă a unui vaccin, o realizare istorică ce a rescris toate regulile cu privire la cât de repede ar putea fi produs un astfel de ser.

„Cred că este o realizare unică”, a spus David Matthews, profesor de virologie la Universitatea din Bristol, despre vaccinurile care au fost deja aprobate sau sunt în curs de autorizare.

„Este important să ne amintim că la începutul anului nici nu știam dacă ar fi posibil să existe un vaccin împotriva SARS-CoV-2”, a adăugat el.

„Intrăm într-o nouă eră de dezvoltare a vaccinurilor”, a spus Andrew Preston de la Universitatea din Bath. Există chiar speranță că tehnologia ARNm utilizată pentru prima dată în unele vaccinuri împotriva COVID-19 ar putea acționa împotriva a numeroase alte boli, inclusiv cancerul.

Criza COVID a readus, de asemenea, cercetarea științifică în prim plan, spune Peter Hotez, decanul Școlii Naționale de Medicină Tropicală de la Colegiul de Medicină Baylor din Houston.

„E prima dată când oamenii află informații direct de la oameni de știință. Și cred că le place ceea ce aud, despre modul în care gândim o problemă, modul în care facem evaluări, modul în care reacționăm în diferite situații”, a spus el.

Editor : Monica Bonea