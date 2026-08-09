Rusia afirmă că rata infecțiilor cu HIV este în scădere, dar experții nu sunt atât de siguri

Acum patru ani, în timp ce era internată din cauza Covid-19, cântăreața din Sankt Petersburg, Xenia Aleksandrova, a fost diagnosticată în mod neașteptat cu HIV. Cunoscută sub numele de scenă Neksușa, Aleksandrova, în vârstă de 23 de ani, și-a construit o comunitate online devotată, cu aproximativ 90.000 de abonați pe YouTube și peste 213.000 de ascultători lunari pe Spotify. În ciuda stigmatului persistent care înconjoară HIV-ul, ea a decis să-și dezvăluie public diagnosticul, în efortul de a crește gradul de conștientizare cu privire la această boală, scrie The Moscow Times.

„Nu consum droguri, nu sunt lucrătoare sexuală. Pur și simplu s-a întâmplat; sunt într-o relație monogamă de un an, iar partenerul meu este seronegativ”, a declarat ea jurnaliștilor la acea vreme.

„Mi-am dat seama că m-am săturat să tac. Am o platformă și vreau să-mi folosesc povestea pentru a ajuta alte persoane”, a spus ea. De atunci, Neksușa a discutat deschis despre HIV, folosindu-și conturile de pe rețelele sociale pentru a-și educa publicul din Rusia.

Neksușa este una dintre zecile de mii de persoane din Rusia care trăiesc cu HIV, virusul care provoacă SIDA.

În 2026, Rusia a anunțat că ratele de infectare nouă au atins un minim istoric. Însă experții susțin că statisticile oficiale ascund o criză de sănătate publică care era deja gravă cu mult înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei — și care nu a făcut decât să se agraveze pe fondul războiului și al presiunii crescânde asupra grupurilor vulnerabile.

Statistici

În 2021, Rusia s-a clasat pe locul al cincilea la nivel mondial în ceea ce privește ponderea noilor infecții cu HIV, reprezentând 3,9% din totalul cazurilor noi la nivel mondial, potrivit Programului Națiunilor Unite privind HIV/SIDA. Nu a fost publicat niciun clasament global actualizat al țărilor pentru anii mai recenți.

Evaluarea situației actuale din Rusia este, de asemenea, complicată, deoarece sursele oficiale raportează cifre diferite. Datele la nivel național privind mortalitatea legată de HIV nu mai sunt disponibile cu ușurință după ce Rusia a încetat să publice o serie de statistici demografice.

Ministerul Sănătății a declarat în iunie că incidența HIV în Rusia s-a înjumătățit față de 2016 și a estimat numărul persoanelor cu HIV la 931.000.

În 2016, ministerul a raportat 860.000 de cazuri de HIV înregistrate, deși experții sugerau la acea vreme că numărul real ar fi putut fi cuprins între 1,5 și 2 milioane.

Autoritatea de protecție a consumatorilor, Rospotrebnadzor, a estimat această cifră la 1,23 milioane în decembrie 2025. Alte estimări indicau 1,25 milioane de pacienți seropozitivi în 2025.

Experții afirmă că abordarea Rusiei în ceea ce privește testarea ar putea ascunde adevărata amploare a epidemiei.

„Rusia a fost întotdeauna o țară în care s-au efectuat numeroase teste de depistare a HIV, dar problema este că investițiile în testare au fost adesea alocate în mod incorect. Un număr mare de persoane au fost testate prin sistemul general de sănătate — de exemplu, pacienții înainte de spitalizare și persoanele care se prezintă la clinicile ambulatorii”, a declarat Evgeni Pisemski, redactor-șef al publicației queer Parni Plus.

„Pentru a controla epidemia, este esențial să se testeze tocmai acele grupuri în care riscul de transmitere a HIV este mai ridicat: bărbații gay și bisexuali, persoanele transgender, consumatorii de droguri și lucrătorii sexuali”, a declarat Pisemski pentru The Moscow Times. „Acestea sunt exact grupurile cu care autoritățile nu reușesc să colaboreze în mod corespunzător.”

Prin urmare, statisticile oficiale privind noile cazuri de HIV nu pot fi considerate pe deplin fiabile, a spus el.

„Pur și simplu nu știm ce se întâmplă în prezent în rândul grupurilor în care epidemia se răspândește de obicei cel mai activ și asupra cărora, într-un sistem de sănătate publică funcțional, ar trebui să se concentreze eforturile de prevenire”, a spus el.

Presiuni asupra organizațiilor care activează în domeniul HIV

Multe organizații care oferă servicii de prevenire și sprijin în domeniul HIV grupurilor vulnerabile au fost alungate din Rusia sau supuse presiunilor din partea autorităților. Unele au fost desemnate „agenți străini” din cauza finanțării occidentale, în timp ce altele au fost pur și simplu interzise.

Chiar înainte de războiul pe scară largă împotriva Ucrainei, „HIV-ul devenise deja o problemă politică”, a spus Pisemski.

Organizația sa axată pe HIV, Phoenix Plus, a lucrat cu persoanele care consumă droguri și cu membrii comunității LGBTQ+ timp de 14 ani, înainte de a fi forțată să se închidă în 2020, după ce autoritățile ruse au desemnat-o drept „agent străin”.

Anul trecut, Rusia a desemnat Fundația Elton John pentru SIDA, una dintre cele mai mari organizații caritabile din lume care luptă împotriva HIV și SIDA, precum și Coaliția Eurasiatică pentru Sănătate, Drepturi, Gen și Diversitate Sexuală drept „organizații nedorite”. Această desemnare interzice altor grupuri care activează în țară să colaboreze cu acestea sau să se implice în activitățile lor.

Măsurile represive împotriva inițiativelor străine și presiunea financiară crescută au forțat, de asemenea, organizațiile ruse care se ocupă de HIV să-și reducă activitatea, a declarat Maxim Malîșev, fost coordonator de asistență socială la Fundația Andrei Rîlkov, care ajuta persoanele dependente de droguri și se ocupa de prevenirea HIV.

„Multe fundații și inițiative locale erau finanțate prin granturi străine — acum este aproape imposibil să le obținem, deoarece multe organizații străine au fost interzise în Rusia. Singura finanțare de care dispunem este cea internă”, care este foarte limitată, a spus Malîșev.

Fundația Andrei Rîlkov s-a închis în 2023 după ce a fost desemnată „agent străin”.

Centrul SPID (Centrul pentru SIDA) și-a închis filiala din Nijni Novgorod în 2025 după ce nu a reușit să obțină o subvenție prezidențială, dar continuă să-și desfășoare activitatea în birourile din Moscova și Sankt Petersburg.

Fundația Shagi (Pași), care a oferit servicii de prevenire a HIV și sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV în Rusia de mai bine de 20 de ani, a avertizat că ar putea fi nevoită să-și înceteze activitatea din cauza lipsei de fonduri.

Concentrarea tot mai mare a statului asupra „valorilor tradiționale”, interzicerea așa-numitei propagande împotriva maternității și represiunea împotriva comunității LGBTQ+ au creat obstacole suplimentare în calea prevenirii HIV, spun experții.

Pe măsură ce discuțiile despre sexualitate sunt din ce în ce mai des încadrate în termeni de „moralitate”, „propagandă” și control ideologic, promovarea utilizării prezervativelor și a educației sexuale în rândul populației largi a devenit extrem de dificilă, au afirmat aceștia.

Autoritățile îi îndepărtează, de asemenea, pe membrii grupurilor vulnerabile, precum persoanele LGBTQ+, lucrătorii sexuali și consumatorii de droguri, din sfera publică, ceea ce face ca activitatea cu aceștia să fie sever restricționată și din ce în ce mai criminalizată, a spus Pisemskî.

Represiunea împotriva comunității LGBTQ+

De la invazia Ucrainei, Rusia și-a extins interdicția asupra a ceea ce numește „propaganda LGBT” și a desemnat așa-numita „mișcare internațională LGBT” drept organizație extremistă, interzicându-i activitățile.

Ca urmare, organizațiile din Rusia nu mai pot colabora deschis cu comunitățile LGBTQ+ — fapt care a îngreunat semnificativ desfășurarea activităților de prevenire a HIV și de sensibilizare în rândul unuia dintre grupurile cu cel mai ridicat risc de transmitere, au afirmat experții.

„Dacă te uiți la statisticile din Statele Unite sau din țările UE, poți observa că bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați rămân una dintre populațiile-cheie în epidemia de HIV”, a spus Pisemski.

„Nu văd niciun motiv să cred că situația este fundamental diferită în marile orașe ale Rusiei. Cel mai probabil, o parte semnificativă din noile cazuri de HIV de acolo este, de asemenea, legată de relațiile sexuale între bărbați, dar statisticile rusești fie nu surprind acest aspect, fie o fac foarte slab”, a declarat Pisemski pentru The Moscow Times.

Experții au afirmat că persoanele LGBTQ+ ar putea fi înclinate să ascundă calea de transmitere a HIV-ului sau ar putea evita cu totul să ceară ajutor.

„Aceasta este partea cea mai periculoasă — dacă un grup nu poate fi numit, nu poate fi abordat sau sprijinit în mod eficient.

Nu poți lansa o campanie de prevenire pentru bărbații gay și bisexuali, nu poți vorbi deschis despre medicamente pentru prevenirea HIV, prezervative, testarea periodică, sexul protejat, riscurile asociate aplicațiilor de întâlniri sau stigmatul și frica care îi împiedică pe oameni să solicite îngrijire la clinicile de HIV/SIDA”, a spus Pisemski.

„Înainte de război, discutam deja despre prevalența ridicată a HIV în rândul bărbaților gay din marile orașe. Acum avem din ce în ce mai puține instrumente chiar și pentru a înțelege amploarea reală a problemei, cu atât mai puțin pentru a-i face față”, a adăugat el.

HIV și războiul împotriva Ucrainei

Deși experții au avertizat cu privire la situația HIV din Rusia cu mult înainte de războiul împotriva Ucrainei, invazia pe scară largă pare să o agraveze brusc.

Oficial, persoanele cu HIV nu se pot înrola în armata rusă.

Însă anchetele au dezvăluit că soldații seropozitivi sunt repartizați în unități militare separate.

Numai în primul an de război, cifrele Ministerului Apărării au arătat o creștere de patruzeci de ori a cazurilor de HIV depistate în rândul personalului militar, a raportat publicația din exil Vîorstka. Până la sfârșitul anului 2023, numărul de diagnostice era de aproximativ 20 de ori mai mare decât cel din perioada de dinaintea războiului.

Unii bărbați își ascund statutul de seropozitiv pentru a obține contracte cu Ministerul Apărării care promit plăți substanțiale. În alte cazuri, birourile de recrutare militară sunt conștiente că recruții sunt seropozitivi, dar aleg să ignore diagnosticul acestora.

Malîșev a afirmat că războiul a creat, de asemenea, provocări majore pentru tratamentul HIV în Rusia, limitând gama de opțiuni terapeutice și de medicamente pentru HIV, precum și reducând fondurile alocate prevenirii HIV.

„Multe companii farmaceutice au părăsit piața rusă”, a spus el.

Deși unele medicamente occidentale împotriva HIV rămân disponibile, Rusia încearcă din ce în ce mai mult să producă tratamente pe plan intern sau să importe medicamente generice din țări precum India, a spus Malîșev.

„Statul încearcă să achiziționeze nu tratamente mai noi și mai avansate, ci mai degrabă cele mai ieftine”, a spus Malîșev, adăugând că, în consecință, pacienții se confruntă cu mai multe efecte secundare.

Pisemski a afirmat că statul rus a creat „aproape toate condițiile” pentru ca HIV să continue să se răspândească.

„Cifrele oficiale pot părea relativ ușor de gestionat”, a spus el. „Dar, în realitate, asistăm la prăbușirea chiar a mecanismelor care fac posibilă controlarea epidemiei: prevenirea, încrederea, colaborarea cu populațiile-cheie, serviciile independente de combatere a HIV și statisticile fiabile.”

Această atmosferă i-a forțat pe mulți activiști din domeniul prevenirii HIV să recurgă la autocenzură, a spus Malîșev.

Unii activiști anti-război implicați în lupta împotriva HIV — precum Malîșev, care a fost și el diagnosticat cu HIV în 1997 — au părăsit, de asemenea, Rusia după începerea războiului.

„Nu este normal ca cei care lucrează în domeniul prevenirii HIV în Rusia să fi fost, practic, lăsați fără voce”, a declarat el pentru The Moscow Times.

„Faptul că vorbesc cu dumneavoastră din Berlin este pur și simplu ceva suprarealist.”

Editor : B.E.