Rusia, pe picior de egalitate cu Guyana, Guineea sau Nigeria în privința numărului de cazuri de HIV

În Rusia, numărul persoanelor infectate cu HIV continuă să crească: în ultimul an, acesta a crescut cu 35.000 de persoane, ajungând la 1,25 milioane, a declarat Vadim Pokrovski, academician al Academiei Ruse de Științe și director al Centrului Federal Științific și Metodologic pentru Prevenirea și Combaterea SIDA.

„Riscurile de infectare sunt foarte mari. În țara noastră, dacă luăm în calcul doar adulții cu vârste cuprinse între 15 și 50 de ani, acestea reprezintă peste 1% [din populație]. Adică unul din o sută [de ruși] este infectat cu virusul. Iar dacă luăm în calcul anumite grupe de vârstă, să zicem bărbații cu vârste cuprinse între 40 și 45 de ani, atunci procentul este de 4%. Adică 1 din 25 de bărbați este infectat cu virusul”, a spus Pokrovski (citat de TASS). El a subliniat că nu toți pacienții cu HIV se înregistrează – conform datelor Ministerului Sănătății, în prezent sunt 900 de mii.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Rusia se află la nivelul țărilor africane în ceea ce privește incidența HIV. În Rusia, există 890 de persoane infectate cu HIV la 100.000 de locuitori. Este aproximativ același număr ca în Guineea (874), Guyana (937) și Nigeria (961) și mai mare decât, de exemplu, în Ciad (771), Etiopia (601) sau Mali (523).

Indicatorii Rusiei sunt de câteva ori mai slabi decât cei ai Franței (358), Marii Britanii (191), Suediei (171), precum și ai unor țări post-sovietice precum Kârgâzstan (147), Kazahstan (136) și Tadjikistan (63).

Anterior, Ministerul Sănătății a prezentat date privind regiunile Rusiei în care situația infecției cu HIV evoluează cel mai nefavorabil. În 2024, primul loc în ceea ce privește noile cazuri de HIV a fost ocupat de districtul autonom Ciukotka, în care au fost identificate 79,1 cazuri de infectare la 100.000 de locuitori. Pe locul al doilea se află regiunea Irkutsk (75,7 cazuri), iar pe locul al treilea – regiunea Samara (73,7). De asemenea, în top cinci se află regiunea Altai (71,1) și regiunea Kemerovo (69). Cea mai scăzută incidență a HIV a fost înregistrată în Moscova (11,3), Ingușetia (8,2) și Cecenia (4,9).

Anual, pentru tratamentul persoanelor infectate cu HIV în Rusia se cheltuiesc aproximativ 70 de miliarde de ruble, a declarat anterior Pokrovski. Potrivit acestuia, cel mai adesea infectarea are loc în urma contactelor heterosexuale. În același timp, Pokrovski a recunoscut că în Rusia există o problemă serioasă legată de tratamentul tardiv și incorect al HIV. De la începutul observațiilor, au fost identificați 1,7 milioane de infectați, dintre care unul din trei a murit.

După începerea războiului în Ucraina, Ministerul Sănătății a redus drastic achizițiile de teste pentru diagnosticarea HIV. În același timp, guvernul a planificat să reducă incidența infecției cu HIV în Rusia la 30 de persoane la 100.000 de locuitori până în 2035.

