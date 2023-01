O fată a renunțat la moștenirea de 61 de milioane de dolari ca să devină călugăriță

O fată din India, care urma să moștenească o avere de zeci de milioane de dolari provenită din afacerea cu diamante a familiei sale, a fost bucuroasă să renunțe la tot după ce a fost admisă într-un ordin religios foarte strict ca să devină călugăriță.

Devanshi Sanghvi, care are doar 8 ani, a fost, până în această săptămână, moștenitoarea afacerii cu bijuterii „Sanghvi and Sons” din orașul Surat, din vestul Indiei, cunoscut drept „Diamond City” pentru importanța sa în comerțul global cu pietre prețioase. Familia ei este foarte religioasă și face parte din ordinul Jain, o religie indiană străveche și foarte strictă, iar părinții au fost bucuroși că fata a ales calea credinței, potrivit The Guardian.

Săptămâna aceasta, a avut loc ceremonia prin care fata și-a anunțat noua vocație, o sărbătoare care a durat 4 zile.

Miercuri, Devanshi a ajuns la un templu, a renunțat pentru totdeauna la hainele luxoase pe care le-a purtat până acum pentru un sarafan simplu din bumbac alb și s-a tuns zero.

„Devanshi nu s-a uitat niciodată la televizor, la filme și nu a mers la mall-uri și restaurante”, a spus un apropiat, adăugând că fata a fost o prezență regulată la ceremoniile din templu.

Fetița se numără printre cele mai tinere persoane care au participat la ceremonia „diksha” prin care se renunță la toate bunurile materiale cu scopul admiterii în acest ordin religios.

Părinții lui Devanshi au spus că ea a fost nerăbdătoare să devină călugăriță, potrivit presei locale. Se spune că familiile Jain își încurajează deseori copiii să intre în ordinul religios, pentru că acest gest le îmbunătățește statut social al tuturor rudelor.

Afacerea familiei fetiței, fondată în 1981, a adus o avere netă de 61 de milioane de dolari, potrivit ICRA, o agenție indiană de rating.

Jainismul are peste 4 milioane de adepți în India, mulți – așa cum este și familia lui Devanshi – provenind din comunități bogate. Adepții urmează o dietă vegetariană strictă, iar unii călugări și călugărițe își acoperă gura cu țesături pentru a nu înghiți din greșeală insecte.

Religia a fost criticată pentru unele ritualuri drastice, cum ar fi posturile extreme care au dus la decese. O fată de 13 ani din Hyderabad a intrat în comă și a murit în 2016 în timp ce urma un post de două luni ca act de penitență, timp în care i s-a permis să bea apă caldă de două ori pe zi. Părinții ei au fost acuzați de poliție de ucidere din culpă.

Editor : D.C.