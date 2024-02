O femeie a instalat o cameră ascunsă în bucătărie și a văzut ce-i punea soțul în băutură

O femeie din Texas a povestit cum a aflat că soțul ei a otrăvit-o în timp ce era însărcinată. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței, însă a primit o pedeapsă redusă în urma unei înțelegeri judiciare.

În 2022, Mason Herring a aflat că soția lui, Catherine Herring, cu care era căsătorit de peste 10 ani, era însărcinată cu al treilea copil. La momentul respectiv cei doi soți erau separați, însă fuseseră de acord să participe la consiliere pentru cupluri, în încercarea de a-și salva relația.

În timpul unei ședințe de consiliere din martie 2022, Catherine i-a spus lui Mason despre sarcină, iar acesta ar fi avut o „reacție negativă” și „nu știa ce să facă”. Ulterior, Catherine a spus că Mason a început să fie mai atent cu ea și o încuraja mereu să bea mai multă apă.

Când consilierul i-a sfătuit să-și petreacă vacanța de primăvară împreună, Mason i-a adus lui Catherine micul dejun la pat și i-a spus că va sta lângă ea până va bea toată apa din cană. Catherine a observat că apa părea tulbure, dar Mason i-a spus că paharul sau țevile erau murdare.

După ce a băut apa, Catherine s-a simțit foarte rău și a început să sângereze.

Din fericire, Catherine nu a pierdut copilul, dar fiica lor s-a născut cu 10 săptămâni mai devreme și a trebuit să stea șapte săptămâni la incubator.

Catherine spune că fetița, care acum are un an, are întârzieri de dezvoltare, folosește o sondă pentru a mânca și face terapie de opt ori pe săptămână.

După ce a pledat vinovat pentru otrăvirea lui Catherine, Mason a fost condamnat la 180 de zile de închisoare. Dar Catherine crede că pedeapsa este insuficientă, fiind convinsă că soțul ei a încercat să o otrăvească de mai multe ori.

Ea a avut suspiciuni în momentul în care, pentru prima dată, soțul ei a insistat să bea toată apa dintr-u pahar. „Am vrut cu disperare să mă înșel. Am vrut să existe o altă explicație, pentru că acesta este soțul tău pe care îl iubești, îl adori și cu care ai copii. Dar instinctul meu mi-a spus: Ceva nu e în regulă, trebuie să mă protejez. Și trebuie doar să mă asigur că nu știe că bănuiesc ceva. Chiar am simțit că acesta era singurul mod în care puteam aduna dovezi”, a declarat ea pentru The Daily Beast.

Catherine susține că Mason a încercat în mod repetat să-i dea de băut, dar a reușit să ascundă paharele și sticlele pe care le-a dus la un detectiv particular.

În timp ce așteptau rezultatele testelor, Catherine a instalat în casă camere video și l-a văzut pe Mason având grijă să arunce saci de gunoi. Ea s-a uitat în pungi și a găsit o folie care conținea o versiune generică de misoprostol, medicamentul cel mai frecvent utilizat pentru a induce avort.

Două zile mai târziu, Catherine l-a văzut pe Mason pe camera din bucătărie cu o pungă din plastic plină cu pulbere albă pe care a golit-o în băutura ei.

A doua zi, Catherine s-a dus la Departamentul de Poliție din Houston pentru a vorbi despre suspiciunile ei, dar a durat aproape o lună până la arestarea soțului ei. După ce Mason a fost arestat, el a acceptat un acord prin care procurorii au renunțat la acuzațiile mai grave care se referă la inducerea avortului și agresiune asupra unei persoane însărcinate.

Pe lângă cele 180 de zile de închisoare, lui Mason i s-a interzis ca timp de 10 să o contacteze pe Catherine și pe fiica lor cea mai mică.

După ce a afirmat că Mason a încercat de șapte ori să-i omoare copilul nenăscut, Catherine a spus: „O sută optzeci de zile — sunt mai puțin de 26 de zile pentru fiecare tentativă pe care a avut-o”.

Catherine spune că statul Texas „tratează bărbații și femeile în mod diferit” atunci când vine vorba de subiectul avortării unui copil, dar speră să atragă atenția și să schimbe ceva cu povestea ei.

