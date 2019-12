O nouă criză umanitară în Siria. Mărturii cutremurătoare ale unora dintre cei peste 200.000 de refugiați

În timp ce pentru mulţi dintre noi este sărbătoare, camioane cu refugiaţi continuă să părăsească provincia siriană Idlib, bombardată de forţele Damascului şi ale Moscovei. Regiunea este controlată de rebeli, iar regimul o vrea înapoi.

Ofensiva a început în urmă cu o lună. Bombardamentele au fost atât de intense încât unii oameni au fugit doar cu hainele de pe ei.

Organizaţiile umanitare estimează că peste 200.000 de sirieni, majoritatea femei şi copii, şi-au părăsit căminele.

Mulţi s-au îndrepta spre graniţa cu Turcia, iar Ankara avertizat deja că nu va mai putea gestiona un nou val de refugiaţi şi că Europa va suporta impactul.

Bărbat: „Era noapte și deodată au început să lovească cu rachete. A doua zi am lăsat tot și am plecat, atât de puternice erau bombardamentele. Dimineața, avioanele de luptă au lovit și cartierul nostru. Din cauza bombardamentului, am plecat doar cu hainele de pe noi. A fost foarte greu să ajungem aici.”

Femeie: „Erau raiduri aeriene. Am ajuns noaptea. Ce puteam să facem? Am luat copiii și am plecat în timpul bombardamentelor. Ce să facem?”

Bărbat: „Pe o ploaie ca asta, plouă și în corturi. Copiii nu au haine și se îmbolnăvesc din cauza frigului. Nu avem nimic. Sunt condiții jalnice. Corturile sunt foarte reci și vedeți care e situația. Ne rugăm la Dumnezeu și la organizațiile caritabile să ne ajute.”