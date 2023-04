O polițistă s-a deghizat în școlăriță ca să prindă un pedofil. Colegii au râs de ea: „Sunt mamă și am îmbrăcat o fustă minusculă”

O polițistă britanică s-a îmbrăcat în școlăriță ca să prindă în flagrant un pedofil. Se pare că acesta a urmărit-o timp de câteva zile, după care a atacat-o și astfel a ajuns după gratii.

Danni Brooke, care a fost ofițer în poliția londoneză a povestit cum a lucrat sub acoperire într-o școală pentru a prinde un pedofil. Înainte de lansarea cărții ei, The Girl For The Job: True Stories From My Life As An Undercover Cop, Brooke și-a amintit perioada în care i s-a cerut să se deghizeze în adolescentă, potrivit The Independent.

„La ședință, mi-au aruncat uniforma. Imaginați-vă că s-a râs, pentru că sunt o femeie adultă și sunt mamă și eram îmbrăcată într-o fustă minusculă în carouri și șosete până la genunchi”, a povestit ea.

Femeia a mai spus că a lucrat sub acoperire în multe cazuri, dar niciunul nu s-a comparat cu acesta.

Timp de două săptămâni a îmbrăcat uniforma de elevă și s-a plimbat prin locurile în care putea fi agresorul care făcuse mai multe victime. Când credea că operațiunea este un eșec, ba chiar șefii i-au spus să se retragă, a apărut pedofilul.

„M-am întors și am văzut un individ cu pălărie și toate hainele închise la culoare, care se ascundea după colț. Am început să merg și am auzit pași în spatele meu. Nici nu am apucat să mă întorc și el m-a apucat de gât și m-a trântit jos”, a spus ea.

Echipajul a intervenit în 30 de secunde și l-a reținut pe pedofil, dar pentru Danni a părut o veșnicie.

Ulterior, s-a aflat că bărbatul era un infractor sexual condamnat, dar la acea dată avea soție, copii și chiar o amantă care era însărcinată.

Danni Brooke își amintește că a fost premiată pentru rezolvarea acelui caz, însă scrisoarea primită de la un părinte a cărui copil a fost victimă a podofilului a fost recompensa adevărată. „Una dintre mame mi-a scris și mi-a spus că fiica ei nu mai face în pat, nu mai are nevoie de somnifere și aproape că și-a revenit la normal”, a spus ea.

Danni Brooke a părăsit Poliția metropolitană din Londra în 2013, după ce a lucrat 10 ani sub acoperire în cazuri grele, în urma cărora au fost arestați traficanți de droguri și agresori sexuali.

