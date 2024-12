Procesul care a șocat Franța. Gisèle Pelicot spune că nu a regretat niciodată decizia sa de a face totul public

Gisèle Pelicot a vorbit pe scurt cu reporterii în afara sălii de judecată, după pronunțarea sentinței, spunând că respectă instanța și decizia pe care a luat-o. Dominique Pelicot, fostul soț al lui Gisèle Pelicot, a fost găsit, astăzi, vinovat de viol calificat, scrie The Guardian.

„Mă aflu aici cu profundă emoție, procesul a fost o încercare foarte dificilă”, a spus ea, citind dintr-o declarație pregătită. Gisèle a spus că se gândește la cei trei copii ai săi și la nepoții săi. „Pentru că ei sunt viitorul, tot pentru ei am pornit această luptă”.

Ea a continuat: „Mă gândesc, de asemenea, la numeroasele victime care nu sunt recunoscute, ale căror povești rămân adesea în umbră. Vreau să știți că împărtășim aceeași luptă”.

Gisèle a menționat că gândurile sale se îndreaptă și către celelalte familii afectate de acest caz și și-a exprimat recunoștința față de cei care au sprijinit-o. Ea a adăugat: „Când am deschis porțile acestui proces la 2 septembrie, am dorit ca societatea să poată lua parte la această dezbatere. Nu am regretat niciodată această decizie. Am încredere în capacitatea noastră de a înțelege în mod colectiv un viitor în care toată lumea, femei și bărbați deopotrivă, pot trăi în armonie, cu respect și înțelegere reciprocă.”

Dominique Pelicot, fostul soț al lui Gisèle Pelicot, a fost găsit, astăzi, vinovat de viol calificat.

Editor : S.S.