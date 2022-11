Rapperul Takeoff din trupa Migos a fost împușcat mortal într-un club din Houston

Rapperul Takeoff, din trupa Migos, a fost împușcat mortal în Houston, anunță presa americană. Poliția a declarat pentru revista Variety că rapperul a fost ucis marți dimineață într-un club de bowling unde era însoțit de unchiul lui și colegul de trupă, Quavo.

Takeoff, al cărui nume real era Kirshnik Khari Ball, avea 28 de ani.

Migos este una dintre cele mai populare trupe de rap din noua generație, cunoscută pentru un nou stil care a primit numele de „Migos flow”. Trupa, care s-a destrămat la începutul acestui an, a lansat mai multe hituri cunoscute la nivel internațional, între care Bad and Boujee, Versace și Walk It Talk It.

Rapperul a fost ucis în jurul orei 02:30, potrivit BBC.

Poliția a spus că aproximativ 50 de persoane au participat la o petrecere privată în club, când o persoană a început să tragă. Bodyguarzii au auzit împușcăturile, dar nu au văzut cine a deschis focul.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii l-au găsit pe rapper împușcat în zona capului. A fost declarat mort la fața locului.

Polițiștii spun că studiază imaginile de pe camerele de supraveghere și au făcut apel la public pentru informații.

Cu puțin timp înainte de a fi ucis, Takeoff a postat pe Instagram fotografii din club.

Potrivit unor surse, și colegul de trupă Quavo ar fi fost rănit în incident, însă poliția nu a confirmat informațiile. Poliția a spus că alte două victime au fost transportate la spital în urma incidentului.

