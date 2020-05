Reacții dure după ce Greta Thunberg a fost invitatată la o dezbatere pe tema COVID. Ce spune activista de mediu

Invitarea Gretei Thunberg la o dezbatere pe tema pandemiei de coronavirus cu experţi medicali a generat reacţii vehemente pe rețelele sociale, dar activista pentru protecţia mediului a subliniat că nu este invitată în calitatea de specialistă.

Greta Thunberg, în vârstă de 17 ani, a fost invitată la o dezbatere organizată de postul de televiziune CNN în cadrul emisiunii „Coronavirus - date şi temeri” („Coronavirus Facts and Fears”). În afară de Greta Thunberg, la dezbatere participă jurnalistul CNN Sanjay Gupta, fostul secretar american al Sănătăţii Kathleen Sebelius, fostul director al Centrului pentru Controlul Epidemiilor Richard Besser şi prezentatorul CNN Anderson Cooper, potrivit Mediafax.

Invitarea la dezbatere a activistei Greta Thunberg a generat critici în mediile de socializare online, conform cotidianului The New York Post. „Ce statut are Greta Thunberg în această dezbatere?”, a comentat pe Twitter activistul Yashar Ali.

„Înţeleg situaţia, dar acesta este un grup de experţi în sănătate şi funcţionari. Un activist pentru mediu ar fi mai potrivit într-un alt grup. Nu este un om de ştiinţă în domeniul mediului. Este o problemă de poziţionare”, a subliniat el.

Greta Thunberg a explicat: „Voi fi intervievată de CNN pentru a vorbi despre o nouă campanie pentru susţinerea Unicef pe durata pandemiei de COVID-19 şi despre a fi activist înr-o lume schimbată din cauza coronavirusului. Se pare că unii oameni au crezut că sunt membru al unui grup de experţi, ceea ce nu este cazul. Nu sunt expertă. Sunt activistă. Singurii care pretind că sunt expertă sunt cei care încearcă să mă ridiculizeze. Mesajul meu a fost întotdeauna să ne unim în spatele ştiinţei şi să îi ascultăm pe experţi”.