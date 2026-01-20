Represiunea din Iran se extinde la artiști și sportivi acuzați de susținerea protestelor. Bunuri confiscate de la cafenele

Procuratura din Teheran a deschis dosare judiciare în cazul a 25 de personalităţi din lumea artistică şi sportivă, precum şi împotriva a 60 de cafenele, cărora le-au fost confiscate bunuri, pentru presupusa susţinere sau stimulare a protestelor antiguvernamentale din Iran pe care autorităţile le-au calificat drept „tulburări” şi „acte teroriste”, informează marţi EFE.

„Procuratura din Teheran a deschis dosare judiciare împotriva a 15 personalităţi din domeniul sportiv şi artistic, dar şi împotriva a 10 semnatari ai unui comunicat al Casei Cinematografiei”, a relatat marţi agenţia Mizan, ce aparţine puterii judiciare iraniene, fără însă a menţiona numele acuzaţilor, potrivit Agerpres.

Publicaţia a adăugat că, în plus, au fost identificate aproximativ 60 de cafenele acuzate că ar fi susţinut „direct sau indirect” protestele şi că au fost confiscate bunuri de la unii dintre inculpaţi.

Potrivit procuraturii, investigaţiile se concentrează asupra persoanelor şi colectivelor care, se presupune, au sprijinit apelurile din zilele de 8 şi 9 ianuarie, când protestele au atins punctul culminant şi s-au confruntat cu o reprimare dură.

Autorităţile judiciare au denunţat faptul că în timpul acestor mobilizări au fost cauzate pagube grave bunurilor publice şi private, precum şi moartea unor civili şi membri ai forţelor de ordine, pentru care sunt consideraţi responsabili actori „terorişti” din Statele Unite şi Israel.

„Strada este singura opţiune rămasă”

Unele figuri din lumea sportului şi artei din Iran şi-au apărat, pe reţelele sociale, dreptul cetăţenesc de a protesta. De asemenea, Casa Cinematografiei din Iran a difuzat un comunicat pe 8 ianuarie în care a sprijinit mobilizările cetăţeneşti şi a criticat dur „utilizarea violenţei” împotriva manifestanţilor.

„Strada este singura opţiune rămasă pentru un popor care nu găseşte niciun canal pentru a-şi exprima protestele. Noi, cineaştii, ca parte a societăţii, suntem uniţi şi solidari cu poporul epuizat al Iranului”, se arată în comunicatul care nu menţionează numele semnatarilor.

Deschiderea de dosare împotriva unor figuri publice face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului de a frâna orice sprijin pentru proteste, care au izbucnit la sfârşitul lui decembrie din cauza deteriorării economice şi s-au extins rapid în întreaga ţară cerând sfârşitul Republicii Islamice. Autorităţile judiciare susţin că protestele au dus la „acte teroriste”, astfel că dau vina pe SUA şi Israel.

Presa, acuzată de „știri false”

În acest sens, Parchetul din Teheran a depus acuzaţii împotriva unei agenţii de ştiri şi a unui site web, ale căror nume nu au fost făcute publice, pentru publicarea de „ştiri false” despre presupusa implicare a unor persoane graţiate în revolta din 2022 în recentele mobilizări.

Totodată, agenţia ISNA a raportat luni suspendarea ziarului reformist Hammihan pentru modul în care a reflectat protestele, diferit faţă de versiunea oficială a Republicii Islamice. Puterea judiciară din Iran a promis duminică „pedepse severe” pentru cei care au incitat la violenţă în cadrul protestelor.

Liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă decesul „mai multor mii” de persoane în timpul manifestaţiilor, calificând evenimentele drept un complot american cu scopul de a „devora” Iranul. ONG-urile de opoziţie iraniene aflate în exil au estimat la 3.428 numărul morţilor din cauza reprimării statale şi la 19.000 numărul celor arestaţi.

