Schimbările climatice au un efect devastator asupra balenelor și delfinilor (Studiu)

Efectele schimbărilor climatice ameninţă din ce în ce mai mult balenele şi delfinii, arată un raport publicat în timpul celei de-a 28-a conferinţă ONU privind schimbările climatice, care are loc în Dubai, informează DPA, potrivit Agerpres.

În raportul „Whales in Hot Water”, publicat vineri, ONG-ul Whale and Dolphin Conservation (WDC) avertizează că încălzirea oceanelor are un impact dramatic asupra unui mare număr de specii, în timp ce habitatele acestora se schimbă atât de rapid încât animalele încep să concureze sau chiar să se lupte între ele.

Creşterea temperaturilor a dus la o amplificare a proliferării algelor care eliberează toxine. Acestea au fost descoperite din ce în ce mai des în corpurile unor cetacee moarte, potrivit WDC.

Mai mult, toxinele pot încetini reacţia animalelor, făcându-le mai susceptibile la riscuri mai mari, cum ar fi ciocnirea cu navele.

„Mortalitatea în masă bruscă este cauzată cel mai probabil de o proliferare a algelor”, a afirmat organizaţia.

Potrivit raportului, cel puţin 343 de balene au murit în Chile în 2015, concentraţii extrem de mari de toxine paralizante fiind detectate în peste două treimi dintre acestea.

Scăderea krill-ului, una dintre cele mai importante surse de hrană pentru balene, reprezintă, de asemenea, o problemă, a declarat WDC. Cantitatea de krill se epuizează din cauza pescuitului industrial şi a temperaturilor marine mai ridicate.

Din cauza lipsei hranei, mamiferele marine pot stoca mai puţină grăsime şi nu mai au suficientă energie disponibilă pentru migraţia lor sezonieră. De asemenea, s-a observat că numeroase mamifere marine nu mai migrează spre ape mai calde pentru a se împerechea. Rezultatul: mai puţine animale tinere.

Raportul îndeamnă totodată guvernele şi industria să interzică practicile de pescuit distructive şi solicită restricţii de captură şi echipamente de pescuit care să reducă numărul capturilor accidentale.

Editor : C.L.B.