Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din Polonia

Trotinetele electrice fac parte din viața cotidiană, iar parcarea (a se citi abandonarea) lor în cele mai diverse locuri este deja un fapt obișnuit. Locuitorii Cracoviei au rămas, totuși, surprinși de „locul de parcare” găsit de utilizatorul unei trotinete de închiriat.

Podul care este închis trecătorilor și este exclusiv unul auto traversează râul Vistula la periferia orașului Cracovia, în sudul Poloniei, TP World.

Pompierii au avut nevoie de aproape trei ore pentru a coborî trotineta de la înălțimea sa, joi seara, după ce acesta fusese zărit mai devreme în aceeași zi.

Cazul este acum în curs de investigare de către poliția poloneză.

În timp ce mulți utilizatori ai rețelelor sociale au considerat farsa amuzantă, alții nu au văzut partea haioasă.

„Vehiculul a fost plasat într-un loc unde nu numai că nu ar fi trebuit să se afle, dar unde ar fi putut reprezenta o amenințare reală la adresa vieții”, a comentat Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din Polonia, pe X.

„Siguranța nu este o glumă. Astfel de farse pot sfârși în tragedie”, a spus ea.

Podul pietonal nu este accesibil pietonilor sau proprietarilor de vehicule cu două roți, așa că rămâne un mister modul în care trotineta a ajuns în vârful turnului.

