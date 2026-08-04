Un băiat de 12 ani din Iași a fugit de acasă cu căruţa tatăl lui. El este căutat de poliție

Un băiat de 12 ani este căutat, marţi seară, de mai multe echipaje de Poliţie, după ce a plecat de la domiciiul din judeţul Iaşi cu căruţa tatălui său şi nu a revenit.

„La data de 4 august a.c., Secţia nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fiul său, CIUBOTARU DRAGOŞ IULIAN, de 12 ani, a plecat de la domiciliul din sat/comuna Deleni, judeţul Iaşi cu căruţa tatălui şi nu a revenit până în prezent”, anunţă, marţi seară, IPJ Iaşi.

Semnalmente: 1,50 m, păr brunet, ochi căprui.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu un tricou negru şi cu pantaloni scurţi negri.

„Persoanele care deţin informaţii ce pot ajuta la găsirea minorului sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul de urgenţă 112”, au mai transmis poliţiştii.

Editor : S.S.