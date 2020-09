Un bărbat care săpa în grădină a scos la lumină un mormânt cu trei persoane. Ulterior a aflat uluit ce descoperire a făcut de fapt

În timp ce lucra în grădina sa din zona lacului Baikal, un bărbat a descoperit un mormânt vechi de aproximativ 7.000 de ani, care ar putea aparține uneia dintre cele mai vechi așezări din lume.

Descoperirea unică a fost făcută în luna mai, la periferia orașului Ulan-Ude, capitala Republicii Autonome Buriatia din componența federației ruse. Un bărbat din oraș lucra în grădina familiei împreună cu fiul său, când au dat peste trei schelete - doi adulți și un copil așezat între ei - îngropate în poziții embrionare, la câțiva metri distanță de casa lor, potrivit Siberian Times.

„Săpam o fosă împreună cu fiul meu, când, dintr-o dată, a sărit un os, o articulație. Am fost o perioadă voluntar în operațiunile de căutarea a victimelor din Al Doilea Război Mondial în regiunea Kursk, așa că am înțeles imediat că acestea sunt rămășițe umane. Am curățat cu grijă zona și am văzut mai întâi craniul primului adult, apoi copilul, apoi al doilea adult”, a declarat Alexey Agoshkov pentru un post TV local.

Ivan, fiul său, a alergat entuziasmat să îi anunțe descoperirea mamei sale. Familia și-a dat seama că era vorba de un mormânt vechi și au anunțat autoritățile.

Cercetările arheologice ulterioare au stabilit că mormântul este vechi de câteva mii de ani. Deocamdată nu se știe dacă adulți au fost bărbat și femeie și nici cauza decesului nu a fost determinată, însă nu s-au descoperit semne care să sugereze că cei trei au suferit o moarte violentă, a spus arheologul Natalia Tsydenova, cercetător la Institutul pentru Studii Mongoliene, Budiste și Tibetane.

Un inel de piatră albă a fost așezat deasupra capului unuia din adulți și aceeași persoană avea urmele unor brățări făcute din scoică la ambele articulații.

Cercetările ulterioare vor stabili sexul persoanelor găsite în mormânt, vârsta, identitatea rasială și cauza morții.

Mormântul arată similar cu altul descoperit în regiunea Angara de Nord, care provine din neoliticul timpuriu, a mai spus Natalia Tsydenova. Ea a mai spus că acest mormânt ar putea să facă parte dintr-o așezare străveche.

„Ar fi pur și simplu uimitor”, a spus doctorul în istorie Prokopy Konovalov, care a lucrat pe șantierul arheologic.