Un cuplu din statul american Illinois a făcut o descoperire nu tocmai plăcută într-un perete al casei lor în momentul când făceau renovări – o pungă de cartofi prăjiți de la McDonald’s, pe jumătate mâncată, veche de peste 60 de ani, relatează CNN.

Rob și Gracie Jones au făcut „descoperirea” în 16 aprilie, în timp ce lucrau la renovarea casei lor, veche din 1959. În interiorul unui perete din baia locuinței, Rob a găsit o bucată de hârtie veche, iar la o privire mai atentă, el a văzut că era vorba de un ambalaj de cartofi prăjiți.

Cei doi nici măcar nu s-au gândit că în ambalaj urmau să găsească fast-food vechi de șase decenii.

„În acel moment ne uitam unul la celălalt, gândindu-ne dacă ar trebui să sunăm la poliție. Am crezut că am descoperit ceva rămas de la scena unei crime. Am fost ușurați când am descoperit că în interior erau niște cartofi prăjiți”, a spus Gracie.

În interiorul pungii se afla o jumătate de porție de cartofi a căror culoare devenise maronie.

„Am văzut cartofii și nu ne-a venit să credem. Ne-am întrebat cum de s-a putut ca acești cartofi să se păstreze atât de bine”, a mai spus Gracie care a precizat și că “relicvele” descoperite nu aveau niciun miros, în ciuda aspectului decrepit.

După ce au căutat pe internet logo-ul de pe pungă, cei doi au aflat că acesta a fost folosit de McDonald’s între 1955 și 1961. Au descoperit, de asemenea, că restaurantul McDonald’s din zonă a fost construit în același an în care a fost construită și locuința lor, în 1959.

Cei doi spun că au pus la păstrare cartofii „antici” și că nu sunt foarte siguri ce vor face cu ei.

„Am fi bucuroși să-i vindem, iar dacă nu, o să-i păstrăm ca pe un obiect de istorie”, a spus Gracie.

Foto: Captură Twitter/@WBBMNewsradio

Editor : Adrian Dumitru