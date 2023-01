Un naufragiat a supraviețuit 24 de zile pe mare doar cu ketchup. Povestea lui a făcut înconjurul lumii

Un bărbat care a naufragiat în Marea Caraibelor a supraviețuit 24 de zile, înainte de a fi salvat din apele Columbiei. El spune că a avut de mâncare o sticlă de ketchup, pudră de usturoi și cuburi pentru supă.

Eroul acestei povești este un dominican în vârstă de 47 de ani, purtat în larg de o furtună în timp ce repara o ambarcațiune cu pânze.

Fără cunoștințe de navigație, era pierdut și dezorientat pe mare.

În mai multe rânduri bărbatul a încercat să dea telefoane, dar fără succes, pentru că nu avea semnal. "Nu puteam face altceva decât să stau şi să aştept (...) 24 de zile departe de uscat, fără să vorbesc cu nimeni, fără să ştiu ce să fac sau unde mă aflu. A fost greu, în unele momente mi-am pierdut speranţa, m-am gândit la familia mea", a povestit el.

"Nu aveam nimic de mâncare, doar o sticlă de ketchup, usturoi pudră şi nişte Maggi (cuburi de supă). Am amestecat totul cu apă pentru a supravieţui timp de 24 de zile", a povestit Elvis Francois, un locuitor din Dominica în vârstă de 47 de ani, într-o înregistrare difuzată de marina columbiană.

A scris cuvântul "help" - ajutor - pe barcă și într-o bună zi un avion a trecut pe deasupra lui și l-a văzut. "Pe 15 ianuarie, am văzut trecând un avion. Aveam o oglindă şi am început să trimit semnale cu reflexia soarelui, iar când l-am văzut trecând de două ori, am înţeles că mă văzuseră", a adăugat el.

Marina columbiană i-a sărit rapid în ajutor cu sprijinul unei nave comerciale. Bărbatul a fost predat autorităţilor de imigrare.

