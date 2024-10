Un vals necunoscut de Chopin a fost găsit în seiful unei biblioteci, după aproape 200 de ani

Un vals necunoscut de Chopin, scris acum aproape 200 de ani, a fost descoperit la New York. Partitura, pe un carton care poartă numele scris de mână al lui Frédéric Chopin, a fost descoperită de un curator de la Morgan Library and Museum din New York, scrie The Guardian.

„M-am gândit: 'Ce se întâmplă aici? Ce ar putea fi asta?”. Nu am recunoscut muzica”, a declarat curatorul Robinson McClellan pentru New York Times.

După ce a fotografiat partitura și a cântat-o la acasă, la pian, acesta nu a fost sigur că piesa îi aparține într-adevăr lui Chopin.

El a discutat cu un profesor de la Universitatea din Pennsylvania, expert în compozitorul polonez, înainte ca Morgan să ajungă la concluzia că descoperirea este autentică, după ce a testat cerneala și hârtia.

De asemenea, s-a constatat că scrisul corespunde cu cel al lui Chopin, inclusiv reproducerea unui simbol stilizat al clapei de bas, precum și mâzgăliturile caracteristice compozitorului.

„Avem încredere totală în concluzia noastră”, a declarat McClellan.

Descoperirea ar putea stârni dezbateri în domeniul muzicii clasice, unde rapoartele privind capodoperele descoperite sunt uneori primite cu scepticism și unde există o istorie a falsurilor și a contrafacerilor, a raportat New York Times.

Lucrările nou descoperite ale lui Chopin, care a murit în 1849 la 39 de ani, sunt rare. Deși este una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii, el a fost mai puțin prolific decât alți compozitori, scriind aproximativ 250 de piese, aproape în întregime pentru pian solo.

Muzeul crede că muzica datează din perioada 1830-1835, când Chopin avea 20 de ani.

