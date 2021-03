Vapoarele „zboară” tot mai des în apropiere de țărmul insulelor britanice - un vas de croazieră a fost fotografiat deasupra orizontului

Pare că vapoarele „zboară” tot mai des în apropierea Marii Britanii – un al doilea vas a fost fotografiat în ultimele două săptămâni părând că levitează deasupra orizontului – o iluzie optică produsă de un fenomen meteorologic. De această dată, în noile imagini apare un vas de croazieră.

În urmă cu 13 zile, imaginea cu un petrolier care părea că zboară deasupra apei a făcut înconjurul rețelelor sociale și s-a viralizat rapid, oamenii încercând să afle care este sursa ciudatului fenomen.

La momentul în care petrolierul văzut de pe țărmul regiunii Cornwall a fost fotografiat „zburând”, meteorologul BBC David Braine explica faptul că este vorba de un miraj care apare foarte rar în zone calde, dar care este destul de frecvent în zona arctică.

Fenomenul poartă numele de inversiune termică și are loc atunci când o fâșie de aer cald stă deasupra uneia de aer rece, acest lucru jucând feste percepției noastre vizuale.

„Mirajele superioare se petrec din cauza unui fenomen meteo numit inversie de temperatură, atunci când aerul rece stă deasupra apei, iar deasupra aerului rece este aer cald. Pentru că aerul rece este mai dens decât cel cald, el practic îndoaie lumina în ochii cuiva care stă pe pământ, pe coastă, și schimbă percepția cu privire la cât de departe vedem un obiect”, spunea Braine.

Imaginile neobișnuite cu vasul de croazieră „Jewel of the Seas” au fost surprinse în apropiere de coasta Dorset, lângă portul Bournemouth, conform The Guardian.

