Video. Momentul în care Juncker refuză să-l țină de mână pe Trump

Președintele SUA, Donald Trump și președintele CE, Jean-Claude Juncker, au dat o declarație de presă comună, joi, în care au anunțat că SUA şi UE au convenit să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunurile industriale non-auto. La sfârșitul declarației, Trump a încercat să-l ia de mână pe Junker.

Donald Trump a devenit deja celebru pentru strângerile de mână cu diferiți lideri, în utlimul an, printre care Theresa May, Emmanuel Macron sau chiar cu Emomali Rahmon, președintele Tajikistanului, amintește Independent.

Cel mai nou moment bizar creat de președintele SUA a fost la întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, după ce cei doi au dat o declarație de presă comună, la Casa Albă.

Donald Trump a întins într-un mod evident mâna spre președintele CE, însă acesta l-a refuzat.

SUA şi UE au convenit să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaraţiei comune date publicităţii după discuţiile dintre preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker.

„Am convenit astăzi ca, înainte de toate, să acţionăm pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru mărfurile industriale non-auto. De asemenea, vom colabora pentru a reduce barierele şi a creşte schimburile comerciale în domeniul serviciilor, produselor chimice, farmaceutice, medicale, precum şi pentru soia”, se arată în documenul emis după întâlnirea Trump - Juncker, potrivit News.ro.

„Ne-am întâlnit astăzi în Washington, D.C. pentru a lansa o nouă etapă a relaţiilor dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, o etapă a unei prietenii apropiate, a relaţiilor comerciale puternice în care ambele părţi să câştige, a unei mai bune colaborări pentru securitatea şi prosperitatea globală şi a unei lupte comune împotriva terorismului”, este formula cu care începe declaraţia comună a celor doi lideri.

Declaraţia consemnează că SUA şi UE au împreună 830 de milioane de cetăţeni şi reprezintă peste 50 la sută din Produsul Intern Brut la nivel global.

