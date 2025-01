Ministrul Trezoreriei demisionează din cabinetul Starmer în urma unei anchete anticorupţie care vizează familia sa din Bangladesh

Ministrul Trezoreriei, Tulip Siddiq, responsabil cu combaterea corupţiei de pe pieţele financiare britanice, a demisionat în urma presiunilor tot mai mari în legătură cu o anchetă anticorupţie în Bangladesh, transmite BBC.

Ea s-a adresat consilierului prim-ministrului, Laurie Magnus, după întrebări privind legăturile cu mătuşa sa, care a fost înlăturată anul trecut din funcţia de prim-ministru al Bangladeshului. Acesta a declarat că „nu a identificat dovezi de nereguli”, dar este „regretabil” că Siddiq nu a fost mai atentă la „potenţialele riscuri reputaţionale” ale legăturilor cu mătuşa sa.

Siddiq a declarat că continuarea rolului său ar fi „o distragere a atenţiei” pentru guvern, dar a insistat că nu a făcut nimic greşit. Liderul conservator Kemi Badenoch a declarat că prim-ministrul „a ezitat şi a întârziat pentru a o proteja”.

Scriind pe X, ea a spus: „A fost clar la sfârşitul săptămânii că poziţia ministrului anticorupţie era complet nesustenabilă. Cu toate acestea, Keir Starmer a ezitat şi a întârziat pentru a-şi proteja prietenul apropiat”.

Într-o scrisoare de acceptare a demisiei lui Siddiq, Keir Starmer a declarat că „uşa rămâne deschisă” pentru ea.

Siddiq, al cărei rol în calitate de secretar economic al Trezoreriei a inclus combaterea corupţiei de pe pieţele financiare britanice, a fost numită luna trecută într-o anchetă privind afirmaţiile că familia sa a deturnat până la 3,9 miliarde de lire sterline din cheltuielile de infrastructură din Bangladesh.

Mătuşa sa este fostul prim-ministru al Bangladeshului Sheikh Hasina, şefa Awami League, care a fugit în exil după ce a fost destituită anul trecut.

Siddiq, deputat laburist pentru Hampstead şi Highgate, a fost, de asemenea, supusă unui control intens în legătură cu utilizarea unor proprietăţi din Londra legate de aliaţii mătuşii sale. Financial Times a relatat că una dintre proprietăţi, un apartament în King's Cross, i-a fost oferită de o persoană care are legături cu guvernul recent destituit al Bangladeshului.

Potrivit Mail on Sunday, în 2022, Siddiq a negat că apartamentul ar fi fost un cadou şi a insistat că părinţii ei i l-ar fi cumpărat şi a ameninţat ziarul cu acţiuni în justiţie pentru a împiedica publicarea unui articol. Ulterior, surse laburiste au declarat ziarului că apartamentul i-a fost dăruit lui Siddiq de către un dezvoltator imobiliar care ar avea legături cu mătuşa sa.

Laurie Magnus a petrecut opt zile investigând acuzaţiile după ce Siddiq a sesizat ea însăşi organismul de supraveghere a standardelor.

Laurie Magnus a declarat că Siddiq „recunoaşte că, pe o perioadă îndelungată, nu a fost conştientă de originea proprietăţii sale asupra apartamentului din Kings Cross, în ciuda faptului că a semnat la momentul respectiv un formular de transfer de la Registrul funciar referitor la cadou”.

El a spus că deputatul „a rămas cu impresia că părinţii ei i-au dat apartamentul, după ce l-au cumpărat de la proprietarul anterior”. Acest lucru a dus la „inducerea în eroare din neatenţie” a publicului cu privire la identitatea donatorului apartamentului, a adăugat Laurie Magnus.

Acesta a declarat că aceasta a fost o „neînţelegere nefericită” care a determinat-o pe Siddiq să facă o rectificare publică a „originii proprietăţii sale după ce a devenit ministru”.

„Cu toate acestea, nu am identificat dovezi de nereguli legate de acţiunile întreprinse de dna Siddiq şi/sau de soţul său în legătură cu deţinerea sau ocuparea de către aceştia a proprietăţilor din Londra care au făcut obiectul atenţiei presei. În mod similar, nu am găsit nicio sugestie de aranjamente financiare neobişnuite legate de deţinerea sau ocuparea de către dna Siddiq a proprietăţilor în cauză care să implice Liga Awami (sau organizaţiile afiliate acesteia) sau statul Bangladesh. În plus, nu am găsit nicio dovadă care să sugereze că activele financiare ale dnei Siddiq şi/sau ale soţului său, astfel cum mi-au fost dezvăluite, provin din alte mijloace decât cele legitime”, a mai arătat Laurie Magnus.

În Bangladesh, este în curs o anchetă anticorupţie bazată pe o serie de acuzaţii formulate de Bobby Hajjaj, un adversar politic de rang înalt al mătuşii lui Siddiq, Hasina. Documentele judecătoreşti consultate de BBC arată că Hajjaj a acuzat-o pe Siddiq că a ajutat-o pe mătuşa sa să intermedieze o înţelegere cu Rusia în 2013, care a umflat preţul unei noi centrale nucleare în Bangladesh. Ea a participat la ceremonia de semnare a centralei şi a fost fotografiată cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Laurie Magnus a declarat că Siddiq a „explicat contextul” acelei vizite ca fiind „exclusiv în scopul social de a se alătura familiei şi de a se bucura de accesul turistic la oraş facilitat ca urmare a vizitei oficiale a mătuşii sale în calitate de şef de stat”.

El a declarat că Siddiq a spus clar că nu a avut „nicio implicare în nicio discuţie interguvernamentală între Bangladesh şi Rusia sau nicio formă de rol oficial”. „Accept acest lucru”, a spus el, ”dar ar trebui să reţineţi că această vizită poate face parte din investigaţiile din Bangladesh”.

Laurie Magnus a adăugat că Siddiq a fost un „membru proeminent al uneia dintre principalele familii implicate în politica din Bangladesh”, ceea ce a „expus-o la acuzaţii de comportament necorespunzător prin asociere”.

„Având în vedere natura responsabilităţilor ministeriale ale dnei Siddiq... este regretabil că aceasta nu a fost mai atentă la potenţialele riscuri de reputaţie - atât pentru ea, cât şi pentru guvern - care decurg din asocierea familiei sale apropiate cu Bangladesh”, a spus el.

Într-o scrisoare de răspuns către Siddiq, premierul a declarat că a acceptat demisia acesteia „cu tristeţe” şi i-a mulţumit pentru „angajamentul” său în perioada în care a fost ministru. El a declarat că Laurie Magnus l-a asigurat că „nu a găsit nicio încălcare a codului ministerial şi nicio dovadă de nereguli financiare din partea [lui Siddiq]”.

Deputatul laburist Emma Reynolds a fost numită noul secretar economic al Trezoreriei în locul lui Siddiq.

