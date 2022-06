Misterul focarului de Covid din Coreea de Nord. Ce se spune, ce se știe și ce este de fapt

Au trecut trei săptămâni de când Coreea de Nord a anunțat primul caz de Covid. Guvernul susține că are focarul sub control, dar nu dă mai multe informații. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat asupra pericolului la nivel global dacă virusul este lăsat să se răspândească necontrolat și a pus la îndoială afirmațiile Coreei de Nord cu privire la progresele sanitare înregistrate, scriu BBC și The Guardian.

BBC a stat de vorbă cu mai mulți oameni care au fugit din Coreea de Nord și sunt acum în Coreea de Sud. Ei au reușit să contacteze cunoscuți din Coreea de Nord și să afle informații.

Unul dintre ei este Kim Hwang-sun. A fugit acum 10 ani din Coreea de Nord. Cei doi copii ai săi, nepoții și mama lui în vârstă de 85 de ani au rămas acolo, iar el a renunțat la speranța de a-i mai scoate vreodată din țară. Vorbesc din când în când la telefon, dar știu că discuțiile le sunt ascultate, așa că ele sunt scurte, niciodată mai mult de cinci minute.

"Mi-au spus că foarte mulți oameni că sunt bolnavi de febră", spune Hwang-sun. "Am simțit că a fost foarte rău. Au spus că toată lumea cere medicamente de la orice persoană întâlnită. Toată lumea caută ceva cu care să-și reducă febra, dar nimeni nu poate găsi nimic".

Nu a îndrăznit să întrebe câți oameni au murit. Dacă ar fi fost auzit întrebând asta ar fi fost ca și când ar fi criticat guvernul și familia lui ar fi în pericol.

Până acum, aproximativ 15% din populație s-a îmbolnăvit de "febră", conform datelor oficiale. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a recunoscut că lipsesc medicamente și a ordonat armatei să distribuie din rezervele ei. În spitalele și farmaciile din Coreea de Nord nu a fost niciun medicament de ani de zile, spune Hwang-sun. Medicii scriu rețete și este sarcina pacientului să găsească ceea ce are nevoie și să cumpere.

"Dacă ai nevoie de anestezic pentru o operație, trebuie să mergi la magazin să-l iei și să-l aduci înapoi la spital", spune el. "Dar acum nici vânzătorii nu au nimic".

"Guvernul ne spune să fierbem frunze de pin și să bem amestecul în schimb", i-a spus familia lui. La știri, oamenilor li se spune să facă gargară cu apă sărată ca să amelioreze simptomele.

"Asta se întâmplă atunci când nu au medicamente. Trec la medicina tradițională", spune doctorul Nagi Shafik, care a lucrat pentru UNICEF ​​în satele din Coreea de Nord din 2001.

Aproape toate medicamentele sunt importate din China, dar ultimii doi ani de închidere a frontierelor au blocat aprovizionarea.

Până acum, au fost raportate oficial doar 70 de decese. Acest lucru ar ridica rata mortalității prin Covid-19 din Coreea de Nord la 0,002% - cea mai scăzută din lume.

"Pentru o țară cu un sistem de sănătate prost, unde nimeni nu este vaccinat, aceste cifre nu au sens", spune Martyn Williams, care urmărește datele pentru platforma de analiză 38 North.

El a pus problema și unei alte neconcordanțe. Numărul de decese a atins vârful în timp ce cazurile erau încă în creștere. "Știm despre Covid-19 că decesele tind să urmeze infecției cu două până la trei săptămâni. Deci, știm că aceste cifre sunt incorecte, dar nu știm de ce."

El a adăugat că, pe lângă raportările greșite la nivel național, autoritățile locale din domeniul sănătății ar putea să nu spună câți oameni au murit, de teamă să nu fie pedepsiți.

OMS: Focarul de Covid din Coreea de Nord probabil "se agravează"

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat asupra pericolului la nivel global dacă virusul este lăsat să se răspândească necontrolat și a pus la îndoială afirmațiile Coreei de Nord cu privire la progresele sanitare înregistrate

Presa de stat nord-coreeană a susținut că valul de Covid s-a redus, după ce numărul zilnic de persoane cu febră a depășit 390.000 în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Phenianul nu a confirmat niciodată în mod direct câți oameni au fost testați pozitiv pentru virus, dar experții suspectează o subraportare în cifrele publicate prin mass-media controlată de guvern, ceea ce face dificilă evaluarea amplorii situației.

"Presupunem că situația se înrăutățește, nu se îmbunătățește", a declarat Michael Ryan, director în cadrul OMS.

"Avem probleme reale în obținerea accesului la datele brute și la situația reală de pe teren", a spus Ryan, adăugând că OMS lucrează cu Coreea de Sud și China pentru a încerca să afle informații.

Ryan a subliniat importanța de a controla focarul din țară. "Am oferit asistență de mai multe ori. Am oferit vaccinuri în trei ocazii separate. Continuăm să oferim", a spus el.

Editor : G.M.