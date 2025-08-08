Live TV

Oamenii oligarhului Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru George Simion la alegerile prezidențiale din România

viorel cernauteanu face declaratii
Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției din Republica Moldova.

Oamenii oligarhului fugar, Ilan Șor, au fost îndemnați să voteze pentru George Simion la alegerile prezidențiale din România. Poliția din Republica Moldova a dat publicității mai multe mesaje descoperite în telefoanele celor care fac parte din rețea. 

Potrivit Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova, pe parcursul investigațiilor, au fost obținute probe concludente care demonstrează că un grup de persoane, având roluri bine determinate, acționau din interes material și în beneficiul organizației criminale „ȘOR”. Scopul acestora era coruperea alegătorilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie.

Membrii grupului transferau, converteau, lichidau și distribuiau mijloace bănești de proveniență dubioasă, obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank” (instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale).

În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „PYYPL”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării, transmite deschide.md

vot simion moldova
Mesaj transmis pe grupurile interne ale grupării Șor

Ofițerii au stabilit că pe conturile PSB ale persoanelor vizate erau transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizației criminale care o deschid prin intermediul aplicațiilor „VPN Russia”.

Mai mult, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că reprezentanții organizației criminale instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din toamna anului 2024.

Prin intermediul aplicației „TAITO” au fost create grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primeau indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători.

De asemenea, s-a stabilit că o parte din fondurile primite prin „PSB” erau ulterior lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”.

S-a mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizației criminale primeau de la curatorii din Federația Rusă sarcini de a distribui și comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe rețele de socializare.

Cele două persoane reținute dețin deja statutul de inculpat într-o altă cauză penală examinată de Judecătoria Soroca.

Poliția precizează că, în timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii. Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate.

