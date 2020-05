Tensiuni diplomatice între România și Republica Moldova. Reacția președintelui Igor Dodon

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacţionat sâmbătă la scandalul provocat de o postare acidă a premierului Ion Chicu la adresa europarlamentarului român Siegfried Mureşan, ceea ce a determinat, vineri, diplomația de la București să reacționeze la nivel oficial.

Șeful statului se plânge că Republica Moldova este „denigrată” de „unii europarlamentari”, părând să fie în această privință pe aceeași lungime de undă cu premierul Ion Chicu. Fostul său consilier prezidențial, actualul premier Ion Chicu, îl criticase dur pe europarlamentarul român Siegfried Mureșan pentru că acesta taxase, la rândul său, ritmul reformelor din Republica Moldova și modul în care Chișinăul a gestionat criza sanitară legată de pandemie.

„Constat cu îngrijorare modul provocator în care este denigrată Republica Moldova și instituțiile sale de către unii europarlamentari, care pe parcursul ultimilor ani par a fi mai degrabă membrii ai unor partide de opoziție din Republica Moldova și au o abordare partizană în ceea ce privește interesul cetățenilor noștri, una care creează adesea tensiuni și distorsionează realitățile din țara noastră”, a scris președintele Iogr Dodon pe Facebook.

În reacția sa, sub aparența unei pledoarii pentru echilibru, președintele Dodon are grijă să sublinieze că Republica Moldova are relații bune și un parteneriat strategic atât cu România, cât și cu Federația Rusă.

„În ultimele zile fost făcute mai multe declarații care ar putea afecta în mod nejustificat relațiile bune și parteneriatul strategic pe care Republica Moldova îl are cu diferiți parteneri externi și în special cu România și Federația Rusă”, spune președintele Igor Dodon. „Poziția mea a rămas neschimbată și consecventă - pledez pentru o politică externă echilibrată, relații reciproc avantajoase și cu Estul, și cu Vestul, în care pe primul plan este interesul nostru național și bunele relații cu partenerii strategici externi”, arată Igor Dodon.

El spune că a constatat „cu regret” că în ultima perioadă sunt folosite „în scop politicianist și populist” relațiile pe care Republica Moldova le are cu unii dintre partenerii externi. „Consider că aceste abordări trebuie să înceteze. Colaborarea noastră trebuie să fie una orientată strict spre interesele cetățenilor și să nu fie afectată de diferite declarații indiferent de care parte sunt făcute”, cere președintele de la Chișinău.

În același spirit împăciuitor, Igor Dodon spune în final că: „Republica Moldova beneficiază de un sprijin generos din partea partenerilor externi, acest lucru s-a văzut și în timpul crizei pandemice pe care o traversăm, lucru pentru care le suntem deplin recunoscători. Asta este ceea ce cu adevărat rămâne important în relația noastră", încheie Dodon.

România a acordat ajutoare Republicii Moldova constând în echipamente medicale, dar a trimis și o echipă de voluntari care au ajutat cadrele medicale din țara vecină timp de două săptămâni.

Şi Partidul Democrat (al cărui lider a fost controversatul Vladimir Plahotniuc), aliat la guvernare cu socialiștii lui Igor Dodon, şi-a exprimat dezacordul faţă de modul „tendenţios şi lipsit de respect” în care europarlamentarul Siegfried Mureşan a evaluat activitatea guvernului moldovean, informează Agerpres. Formulările categorice privind „eşuarea gestionarii crizei Covid şi eşuarea reformelor” sunt superficiale şi neadevărate, susţin democraţii. PD, pe de altă parte, s-a disociat şi de limbajul folosit de premierul Ion Chicu în postarea sa de pe Facebook care a dat naștere unui adevărat scandal diplomatic.

Ce a spus premierul Ion Chicu și cum a reacționat România

Ambasadorul Republicii Moldova la București a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, iar ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut o discuție telefonică directă cu omologul său de la Chișinău, Oleg Țulea, în urma unor afirmații „denigratoare la adresa României” făcute pe o rețea socială de prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, potrivit termenilor din comunicatul MAE român dat publicității vineri seara.

Declarațiile premierului Ion Chicu sunt „complet inacceptabile” și „denotă o profundă lipsă de respect la adresa României”, a afirmat MAE de la București, care și-a exprimat „dezacordul puternic” față de conținutul acestora.

Premierul Ion Chicu a avut o reacție pe Facebook stârnită de un articol de presă în care se arăta ca europarlamentarul român Siegfried Mureșan a criticat guvernul de la Chișinău pentru că întârzie implementarea reformelor.

„Stau si mă uit eu la băiețașii ăștea români oploșiți prin structurile europene, care vin cu "patronajul" peste noi... Ratați, nimic în viață și în țară realizat, numai de "adus mingi" buni... Ce-ai făcut june în țara ta, că geme de cea mai mare corupție din Europa? Ai numai în județul Suceava jumate din numarul de bolnavi COVID19 integistrati in toată țara mea. Si medici, cam tot atîți. Județele moldovenești au 40% din decedați din total pe România. Și de 2 ori mai mulți decedați moldoveni în dreapta Prutului, decât în stânga, desi numarul populației este egal. Pentru noi este foarte importantă opinia cetățenilor noștri despre activitatea guvernului. Și doar critica moldovenilor pentru noi contează. Atacurile concertate ale unor personaje, cu pretenții de avocați ai Moldovei, pot să-i impresioneze doar pe patronii lor. Pe mine - deloc” - a scris vineri premierul Ion Chicu pe Facebook.

