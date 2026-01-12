Live TV

Un moldovean recrutat de FSB a fost condamnat pentru trădare de patrie. Faptele comise de către acesta

Clădirea Parlamentului din Republica Moldova.
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Foto: Profimedia

Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată la data de 12 ianuarie 2026 de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit unui comunicat emis de Judecătoria Chișinău, instanța a stabilit că, în perioada 2020–2022, inculpatul ar fi sprijinit un stat străin în desfășurarea unor activități ostile față de interesele țării.

Acesta ar fi fost recrutat prin intermediul unor persoane legate de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei și ar fi folosit expertiza sa în criptomonede pentru a efectua transferuri și lichefierea unor sume importante de bani provenite din Federația Rusă, pe teritoriul Moldovei și Ucrainei.

Fondurile respective ar fi fost destinate, printre altele, plății unor persoane, îndeplinirii sarcinilor primite de la curatori străini și finanțării acțiunilor de manipulare a opiniei publice și destabilizare social-politică, potrivit tv8.md.

Instanța a constatat, de asemenea, că inculpatul ar fi fost implicat în acțiuni de instigare la ură față de refugiații ucraineni, în încercări de organizare a unor acte violente și de destabilizare a ordinii constituționale, precum și în plata unor persoane pentru comiterea de fapte ilegale, unele dintre acestea nereușind din motive independente de voința sa.

În plus, inculpatul ar fi săvârșit o escrocherie, inducând în eroare o persoană vătămată și obținând fraudulos 200.000 USDT (echivalentul a 200.000 de dolari), provocând un prejudiciu material considerabil.

Cauza penală a fost examinată de la 26 mai 2023 până la 12 ianuarie 2026, de către un judecător specializat de peste Prut, în cadrul a 46 de ședințe de judecată, în timpul cărora s-au analizat probele și s-a pronunțat sentința.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 12 ianuarie 2026, inculpatul a fost găsit vinovat de trădare de patrie și a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. De asemenea, pentru escrocherie acesta a primit o pedeapsă de 10 ani de închisoare în regim închis, cu privarea dreptului de a exercita funcții sau activități în domeniul administrării fondurilor financiare pe o perioadă de 5 ani.

Prin cumul parțial al pedepselor, sancțiunea finală a fost stabilită la 15 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, plus interdicția de a exercita funcții și activități în domeniul administrării fondurilor financiare timp de 5 ani.

Instanța a menținut arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței, cu executare imediată.

Totodată, inculpatul a fost obligat să achite solidar suma de 3.738.280 lei drept prejudiciu material în favoarea părții vătămate, iar sechestrul asupra bunurilor sale a fost menținut pentru a asigura recuperarea despăgubirilor și a cheltuielilor judiciare.

Sentința poate fi atacată în apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit surselor jurnaliștilor din Republica Moldova s-ar afla acum în Rusia.

Editor : A.R.

Citește mai multe
