Video Momentul în care o cisternă cu GPL a explodat pe autostrada A1 din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion

Data actualizării: Data publicării:
explozie italia
Foto: Captură video Nano TV

O cisternă încărcată cu GPL a explodat, marți, pe principala autostradă din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion care transporta mașini. Incidentul a avut loc în apropiere de Teano, când cisterna a luat foc și apoi a explodat, scrie Corriere della Serra.

Momentul exploziei poate fi văzut pe imagini filmate la fața locului de martorii și pompierii chemați la intervenție.

Chiar dacă deflagrația a fost puternică, totuși nu au fost răniți, zona fiind evacuată, inclusiv două parcări, după de trei pompieri, aflați în timpul liber, au observat flăcările cisternei i-au anunțat pe colegii de la comandamentul din apropiere.

Unda de șoc produsă de explozia ulterioară a spart geamurile, a dat peste cap spațiile comerciale și a deteriorat partea carosabilă. Traseul de autostradă între Caianello și Capua a fost închis temporar în ambele sensuri.

După ce zona a fost securizată de către pompieri, Poliția Rutieră din Caserta a făcut cercetări marți noaptea până târziu.

Șoferii implicați în accident au fost audiați, iar anchetatorii vor stabili cum s-a produs accidentul.

Editor : Ana Petrescu

