Numire controversată în noul guvern al lui Macron: Rachida Dati, ministru în mandatul lui Sarkozy, exclusă din rândul Republicanilor

Preşedintele francez Emmanuel Macron a adus-o pe Rachida Dati, fost ministru al lui Nicolas Sarkozy, pentru a se alătura noului său guvern, o mişcare surprinzătoare de natură să îi slăbească şi mai mult pe adversarii săi conservatori şi care semnalează dorinţa de a aduce experienţă politică în cabinetul său a cărui conducere a încredinţat-o lui Gabriel Attal, care, la cei 34 de ani ai săi, este cel mai tânăr prim-ministru din istoria modernă a Franţei, relatează Reuters şi BFMTV, preluate de News.ro.

Rachida Dati, un fost ministru al justiţiei vocal, foarte cunoscută în Franţa, a fost numită ministru al culturii în noul guvern al lui Gariel Attal, care i-a reconfirmat în funcţii şi pe „greii” Bruno Le Maire şi Gerald Darmanin pentru portofoliile de finanţe şi respectiv de interne. De asemenea, postul de ministru al apărării a rămas la Sebastien Lecornu.

„Este o lovitură politică uriaşă, nimeni nu se aştepta la aşa ceva”, a declarat Roselyne Bachelot, fost ministru al culturii în perioada preşedintelui de dreapta Sarkozy. „Este extrem de combativă, este cunoscută şi este populară printre oamenii de rând”, a spus Bachelot la BFMTV.

Prin racolarea unui nume mare din rândurile conservatorilor, Macron se îndepărtează de o tendinţă anterioară de a pune tehnocraţi în rolurile din cabinet şi arată că preşedintele se pregăteşte pentru lupta politică înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din iunie. De asemenea, guvernul său se înclină acum şi mai clar spre dreapta, într-un alt semn că vrea să se confrunte cu o extremă dreapta în ascensiune la alegerile care vor avea loc peste doar cinci luni.

Primul lot de miniştri anunţat joi de biroul său, care îl include şi pe europarlamentarul Stephane Sejourne ca ministru de externe, vine după ce Macron l-a numit la începutul acestei săptămâni pe Gabriel Attal, o stea politică în ascensiune, ca prim-ministru.

Rachida Dati, în vârstă de 58 de ani, care are origini nord-africane, era până acum şefa opoziţiei conservatoare în Consiliul Primăriei Parisului, ceea ce înseamnă că Macron a eliminat astfel şi un potenţial rival pentru a cuceri capitala, aflată în prezent în mâinile socialiştilor.

Gabriel Attal s-a declarat „foarte fericit” de sosirea la Ministerul Culturii a Rachidei Dati, „o femeie care nu lasă pe nimeni indiferent”, după cum a declarat joi seara tânărul premier. Deşi Rachida Dati nu este lipsită de controverse, fiind anchetată pentru corupţie, noul prim-ministru a apărat „prezumţia de nevinovăţie”.

Imediat după anunţul că a fost cooptată în guvernul lui Attal, Rachida Dati a fost exclusă din rândul Republicanilor, partidul său de dreapta. „Suntem în opoziţie, aşa că suportăm, cu regret, consecinţele opţiunii ei”, a anunţat partidul condus de Eric Ciotti. „Rachida Dati a ales să se alăture guvernului. Ea s-a plasat în afara familiei noastre politice. Ea nu mai este membră a republicanilor”, au anunţat Republicanii.

Corupție și trafic de influență

Rachida Dati, primar al arondismentului 7 din Paris, este anchetată din 2021 pentru corupţie şi trafic de influenţă în ancheta privind serviciile sale de consultanţă pentru fostul director general al companiei Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Ea este suspectată că a primit 900.000 de euro pe parcursul a trei ani (2009, 2010, 2011) de la Renault pentru a face lobby în Parlamentul European. Deşi recunoaşte că a primit aceşti bani, Rachida Dati neagă că ar fi desfăşurat activităţi de lobby la Bruxelles în numele Renault.

Potrivit acesteia, onorariile au fost pentru activităţi de consultanţă menite să promoveze dezvoltarea internaţională a Renault, în special în Orientul Mijlociu. La vremea respectivă, ea s-a plâns că „justiţia este folosită ca un instrument într-o bătălie politică nerecunoscută”, asigurând cititorii că „totul a fost întotdeauna declarat şi controlat” atunci când era europarlamentar.

La un tarif de 1.000 de euro pe oră, ea a recunoscut că a primit 300.000 de euro pe an (pentru 300 de ore de muncă, adică două luni pe an) în această afacere. Conducerea Renault - care i-a succedat lui Carlos Ghosn - a fost cea care a sesizat justiţia. Iniţial, Rachida Dati a fost plasată sub statut de martor asistat, apoi a fost pusă sub anchetă. Investigaţiile în acest caz au fost finalizate în vara anului trecut. Parchetul Naţional Financiar urmează să facă recomandările sale în următoarele săptămâni şi să anunţe inclusiv dacă o va trimite sau nu pe Rachida Dati în faţa instanţei. Judecătorul de instrucţie va fi apoi cel care va decide.

Anul trecut, Primăria din arondismentul 7 al Parisului şi locuinţa Rachidei Dati au fost percheziţionate în cadrul afacerii legate de eliberarea lui Tayeb Benabderrahmane. Tayeb Benabderrahmane este un lobbyist care a fost încarcerat în Qatar timp de mai multe luni înainte de a fi eliberat în schimbul unui acord de confidenţialitate. Deşi Rachida Dati este suspectată că ar fi acţionat ca intermediar în acest caz şi că ar fi putut primi bani, ea nu face obiectul unei anchete în acest caz.

