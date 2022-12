ONU denunță decizia lui Elon Musk de a suspenda jurnaliști de pe Twitter: Creează un precedent periculos

Organizaţia Naţiunilor Unite a denunţat cu fermitate, vineri, suspendarea de către proprietarul reţelei de socializare Twitter, Elon Musk, a conturilor mai multor jurnalişti americani, considerând că această decizie a creat un „precedent periculos”, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Suntem foarte nemulţumiţi de suspendarea arbitrară a conturilor jurnaliştilor vazute pe Twitter. Vocile mass-media nu trebuie reduse la tăcere pe o platformă care se pretinde a fi un spaţiu al libertăţii (...) Decizia creează un precedent periculos într-un moment în care jurnaliştii de pretutindeni se confruntă cu cenzura, ameninţări fizice şi chiar mai rău”, a afirmat Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres.

Twitter a suspendat, joi seară, conturile mai multor jurnalişti care relatau despre Elon Musk, la o zi după ce un cont ce raporta în mod automat deplasările avionului privat al magnatului de origine sud-africană a fost de asemenea dezactivat de pe platforma de socializare.

Printre conturile suspendate se află cele ale jurnaliştilor Ryan Mac de la The New York Times, Donie O'Sullivan de la CNN, Matt Binder de la Mashable, Drew Harwell - The Washington Post, cel al comentatorului politic Keith Olbermann şi cel al lui Steve Herman, de la postul de radio Voice of America, finanţat de guvernul american.

Musk a susținut în mod fals că jurnaliștii au încălcat noua sa politică de „doxxing” (acțiunea de a furniza public informații de identificare despre o persoană sau o organizație, de obicei pe internet) divulgând locația sa. Acestea însumează ceea ce el a descris ca fiind „coordonate de asasinare”. Jurnalistul Donie O’Sullivan de la CNN nu a a făcut public locul în care se afla miliardarul.

Editor : Adrian Dumitru