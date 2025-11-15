Live TV

Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu vedete de la Hollywood. „Cinematografele sunt în pericol, trebuie protejate"

audienta papa leon monica bellucci
Actorii de la Hollowoood, în audiență la Papa Leon, la Vatican. În poză actrița Monica Belluci. Profimedia Images
Sfaturile Papei pentru vedetele de la Hollywood

Papa Leon al XIV-lea le-a spus, sâmbătă într-o audienţă la Vatican, unui grup de actori şi regizori de la Hollywood că situaţia cinematografelor este una dificilă şi că este nevoie de un efort mai mare pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa colectivă a vizionării filmelor, potrivit Reuters.

Printre vedetele prezente s-au numărat actriţele Cate Blanchett şi Monica Bellucci, actorul Chris Pine şi regizorul laureat cu Oscar Spike Lee.

Pentru Leon, primul papă originar din Statele Unite, cinematografia este un "atelier al speranţei" esenţial într-o perioadă de incertitudine globală şi suprasaturare digitală.

„Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător, multe fiind dispărând din oraşe şi cartiere”, a precizat papa.

„Nu puţini sunt cei care spun că arta cinematografică şi experienţa de a vedea un film la cinema sunt în pericol. Îndemn instituţiile să nu renunţe, ci să coopereze pentru a afirma valoarea socială şi culturală a acestei activităţi”, a subliniat suveranul pontif.

În multe ţări, încasările la box-office rămân mult sub nivelurile înregistrate înainte de pandemia de COVID-19, iar în SUA şi Canada încasările multiplexurilor au fost în această vară la cel mai scăzut nivel din 1981, cu excepţia perioadei de lockdown din timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit papei, cinematografia, care marchează anul acesta 130 de ani de existenţă, a evoluat de la un joc de lumini şi umbre la o formă capabilă să dezvăluie cele mai profunde întrebări ale umanităţii.

„Cinema-ul nu înseamnă doar imagini în mişcare; el pune speranţa în mişcare", a afirmat papa, adăugând că a intra într-o sală de cinema este "asemenea trecerii unui prag” într-un spaţiu în care imaginaţia se lărgeşte şi până şi durerea poate căpăta un nou sens.

Sfaturile Papei pentru vedetele de la Hollywood

O cultură modelată de stimuli digitali constanţi riscă să reducă poveştile la ceea ce algoritmii prezic că va avea succes, a avertizat el.

„Logica algoritmilor tinde să repete ceea ce funcţionează, însă arta deschide ceea ce este posibil”, a subliniat Leon, îndemnând cineaştii să apere „lentoarea, tăcerea şi diferenţa” atunci când acestea pun povestea în valoare.

Papa i-a încurajat, de asemenea, pe artişti să abordeze cu onestitate violenţa, războiul, sărăcia şi singurătatea, subliniind că un cinema bun „nu exploatează suferinţa; o recunoaşte şi o explorează”.

El i-a lăudat nu doar pe regizori şi pe actori, ci şi pe numeroşii profesionişti din spatele camerelor, a căror măiestrie face posibile filmele, descriind cinematografia drept "un efort colectiv în care nimeni nu este autosuficient".

La finalul discursului, lunga listă de invitaţi a trecut pe rând să îl întâlnească pe papă, mulţi oferindu-i daruri. Printre aceştia s-a numărat regizorul Spike Lee, care i-a dăruit un maiou al echipei de baschet New York Knicks, inscripţionat cu „Pope Leon 14”.

Înaintea întâlnirii de sâmbătă, Vaticanul a făcut publice patru dintre filmele preferate ale papei: „The Sound of Music”, de Robert Wise, „It's a Wonderful Life”, semnat de Frank Capra, „Ordinary People”, în regia lui Robert Redford, şi „La vita e bella”, de Roberto Benigni.

