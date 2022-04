Sute de mii de ucraineni au petrecut Paștele în orașe aflate pe linia frontului. Foarte puțini dintre ei au mers și la biserică, de teamă să nu cadă rachete sau proiectile rusești peste ei. În orașe precum Kramatorsk și Harkov, care au fost bombardate constant în ultima perioadă, Paștele a adus câteva ore nesperate de liniște. La Mariupol însă bombele au căzut și în zi de sărbătoare.

În Harkov, multe slujbe de Paște au fost ținute în biserici avariate de proiectilele rusești, care cad zilnic. Unele lăcașuri de cult au devenit adăposturi pentru ucrainenii care vor să fie feriți de bombe sau care au rămas fără case. După două luni de bombardamente, a devenit ceva neobișnuit să nu se audă explozii.

- Liniștea este suspicioasă.

- Deja vă temeți de liniște?

- Da, este suspect, ca să fiu sinceră. Deoarece liniștea este înspăimântătoare.

Zaporojie este la 20 de kilometri de linia frontului. Rușii au amenințat că orașul va fi cucerit în curând. De curând au fost și bombardamente. Așa că oamenii care au venit la slujbă au stat mereu cu frică de atacuri.

-Nu am intrat în biserică. Am făcut totul repede. Am primit binecuvântarea de la preot și acum ne întoarcem acasă.

- Soarele strălucește și cerul este senin, dar în sufletul meu nu este pace. Îmi doresc foarte mult ca Ucraina să aibă parte de libertate, iubire și speranță.

Rușii au reînceput să bombardeze fortăreața Azovstal din Mariupol chiar în ziua de Paște. Un coridor umanitar pentru evacuarea civililor nu s-a putut deschide nici duminică. Vicepremierul Ucrainei a dezvăluit să rușii nu au putut garanta că nu vor trage. În combinatul Azovstal ar fi în jur de 1500 de civili, mai ales femei și copii. Apărătorii cer ajutor internațional.

Sviatoslav Palamar, comandant-adjunct al Batalionului Azov: În ziua 60 a acestui război, cred că toată lumea a înțeles că lucrurile materiale pălesc în comparație cu strânsul în brațe al copiilor, discuțiile cu prietenii și cu liniștea. Vrem să le mulțumim celor care acționează să evacueze civilii din Mariupol și să ajute soldații care se luptă cu inamicii. Țineți minte! Când trimiteți mesaje de Paște și vă bucurați de liniște, inamicul aruncă bombe peste copiii nevinovați din Mariupol.

Editor : M.B.