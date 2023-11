Polonia a destructurat o rețea de spionaj dirijată de la Moscova. 16 persoane din Rusia, Ucraina și Belarus au fost arestate

O rețea formată din 16 cetățeni din Ucraina, Belarus și Rusia, care ar fi spionat pentru Moscova și ar fi pregătit acțiuni de sabotaj la granița dintre Polonia și Ucraina, a fost destructurată. Cei 16 au fost arestatați de autoritățile din Polonia, iar Parchetul naţional din Varșovia a trimis miercuri la tribunal actul de acuzare, transmite Polskie Radio. Ministrul polonez al Serviciilor Speciale a explicat că rețeaua de spionaj reprezenta "o amenințare gravă" la adresa securității Poloniei, prin desfășurarea de "activități proruse".



Ministrul polonez al serviciilor speciale, Stanislaw Zaryn, citat de agenţia de presă EFE, a confirmat miercuri că autorităţile poloneze au destructurat o reţea de 16 persoane care ar fi spionat pentru Rusia şi ar fi pregătit acţiuni de sabotaj la graniţa dintre Polonia şi Ucraina.



Într-un interviu acordat presei poloneze, ministrul a explicat că această reţea reprezenta o "ameninţare foarte gravă" la adresa securităţii Poloniei şi că desfăşura activităţi "proruse" prin răspândirea de propagandă antiucraineană, precum şi prin pregătirea unor acţiuni de sabotaj împotriva punctelor logistice din apropierea frontierei cu Ucraina.

Unde locuiau spionii ruși

Cei 16 inculpaţi, care aveau reşedinţa în Varşovia şi în oraşe din estul Poloniei, precum Chelm, Medyka, Przemysl şi Rzeszów, se află la dispoziţia procuraturii din Lublin (est) şi, potrivit ministrului, provin din "ţări aflate de cealaltă parte a frontierei de est" a Poloniei.



Această reţea de spionaj era formată, după cum a transmis Polskie Radio, din 12 cetăţeni ucraineni, un rus şi trei cetăţeni din Belarus, care colaborau cu serviciile de informaţii de la Moscova.



Potrivit informaţiilor făcute publice de Zaryn, toţi inculpaţii şi-au recunoscut vinovăţia şi riscă pedepse de cel puţin zece ani de închisoare.



"Membrii acestei reţele monitorizau periodic infrastructura critică, instalaţii militare, porturi şi căi ferate, vindeau aceste informaţii contactelor lor, iar planurile lor prevedeau deraierea convoaielor care transportau ajutoare în Ucraina", a declarat ministrul polonez.



Cincisprezece dintre ei se află în prezent în arest preventiv, potrivit deciziei instanţei.

Rusia desfășoară o amplă campanie de recrutare de spioni în Polonia

Varşovia anunţase încă din martie anul trecut destructurarea unei reţele de spionaj ruseşti, dar atunci autorităţile comunicaseră doar despre reţinerea a şase presupuşi agenţi care acţionau pe teritoriul său în favoarea Rusiei.



În mesajele postate miercuri pe conturile sale de social media, ministrul Zaryn a subliniat că "Rusia îşi continuă activităţile de dezinformare împotriva Republicii Polone" şi a avertizat împotriva campaniilor pe internet prin care Moscova "caută să prezinte Polonia drept o ţară agresivă" care "încearcă să destabilizeze Belarusul" şi "are pretenţii teritoriale faţă de Ucraina".



Numărul total de persoane arestate în Polonia sub acuzaţia de spionaj în favoarea Moscovei depăşeşte în prezent 30, conform EFE.



La 23 martie 2022, la scurt timp după invazia rusă în Ucraina, guvernul polonez a expulzat 45 de diplomaţi ruşi de la ambasada din Varşovia, sub suspiciunea de implicare în activităţi de spionaj, ceea ce, în opinia experţilor, a redus drastic capacitatea Rusiei de a obţine informaţii din Polonia.



Din acel moment, potrivit experţilor, Moscova ar fi desfăşurat o campanie de recrutare de spioni şi colaboratori prin serviciile sale secrete în Polonia.

