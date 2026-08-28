RD Congo a început vaccinarea împotriva Ebola, în încercarea de a opri epidemia cu cea mai rapidă răspândire din istorie

Republica Democratică Congo a început vaccinarea împotriva Ebola, în timp ce autoritățile încearcă să țină sub control epidemia cu cea mai rapidă răspândire înregistrată vreodată. Peste 5.700 de cazuri și 2.700 de decese au fost confirmate până acum, iar OMS avertizează că epidemia rămâne scăpată de sub control și riscă să o depășească pe cea din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cea mai mortală din istorie.

Cadrele medicale și alți angajați aflați în prima linie sunt primii care primesc vaccinul Ervebo, utilizat cu succes în epidemiile anterioare de Ebola provocate de o tulpină diferită și mai răspândită. În paralel, sunt în desfășurare studii clinice pentru identificarea unui vaccin autorizat împotriva variantei responsabile de actuala epidemie, scrie Euronews.

„Am decis să folosim vaccinul Ervebo pentru a-i proteja în primul rând pe cei aflați în prima linie”, a declarat ministrul Sănătății, Roger Kamba, la lansarea campaniei de vaccinare în Kisangani, capitala provinciei Tshopo, una dintre cele șase provincii din estul țării afectate de Ebola.

Până marți, în țară fuseseră confirmate 5.713 cazuri, dintre care 2.744 s-au soldat cu decese, potrivit datelor guvernamentale. Epidemia este concentrată în provincia Ituri și este deja cea mai mortală dintre cele 17 epidemii de Ebola cu care s-a confruntat anterior țara.

Criza se extinde în condiții extrem de dificile, pe fondul insecurității, al strămutării populației, al unei greve a cadrelor medicale și al deplasărilor intense ale oamenilor. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că epidemia rămâne scăpată de sub control și riscă să depășească epidemia de Ebola din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cea mai mortală înregistrată până acum, care a provocat peste 11.000 de decese, în principal în Guineea, Liberia și Sierra Leone.

70.000 de doze, aprobate pentru Congo

OMS a anunțat săptămâna trecută că 70.000 de doze de Ervebo au fost aprobate pentru utilizare în Congo. Peste 50.000 de doze au fost deja primite, iar alte 20.000 vor fi utilizate într-un studiu clinic pentru a stabili dacă vaccinul oferă protecție împotriva virusului Bundibugyo, responsabil de actuala epidemie și pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament autorizat.

Ervebo este administrat în cadrul unui program de utilizare compasională, care permite folosirea unui produs medical în cazul unei boli grave, chiar dacă acesta nu a fost aprobat în mod specific pentru respectiva indicație.

Autoritățile sanitare afirmă că Ervebo ar putea oferi un anumit grad de protecție împotriva virusului Bundibugyo, deoarece tulpinile sunt înrudite. Rămâne însă de stabilit dacă vaccinul poate preveni efectiv îmbolnăvirea persoanelor infectate cu această variantă a virusului Ebola.

Placide Mbala Kingebeni, director pentru cercetare, studii clinice și inovare în cadrul Africa CDC, a declarat că pe parcursul campaniei de vaccinare vor fi colectate date pentru a evalua eficiența vaccinului.

Campania urmează să acopere 14 zone sanitare din provinciile Tshopo, Bas-Uele și Haut-Uele.

Ministrul Sănătății le-a recomandat ferm cadrelor medicale să se vaccineze, afirmând că vaccinul le-ar putea proteja de boală și, totodată, ar putea reduce riscul ca acestea să transmită virusul în comunitățile din care provin.

Teste pentru un nou vaccin împotriva variantei Bundibugyo

În paralel cu administrarea vaccinului Ervebo, cercetătorii încearcă să dezvolte un vaccin care să vizeze în mod specific tulpina responsabilă de actuala epidemie. Oxford Vaccine Group, din cadrul Universității Oxford, și Moderna au început studii pe oameni pentru noi vaccinuri împotriva virusului Bundibugyo.

Ambele studii se află în prezent în faza I și urmăresc să evalueze siguranța și tolerabilitatea vaccinurilor, precum și răspunsul imun pe care acestea îl generează.

Editor : Ș.A.