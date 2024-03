Regele cu 7 copii, dar fără moștenitor la tron: Căsătoria secretă cu o americancă aruncă în aer succesiunea regală thailandeză

În familiile regale se știe exact cine va urma la tron, chiar înainte ca acesta sau aceasta să se nască, însă în Thailanda nu se știe cine va fi viitorul rege, pentru că favoritul a provocat o criză fără precedent căsătorindu-se în secret cu o americancă, la New York.

Căsătoria cu un cetățean străin este un obstacol pentru preluarea tronului, conform legii thailandeze, astfel că familia regală are o problemă cu succesiunea, potrivit The Daily Beast.

În plus, cuplul are și doi copii, care sunt cetățeni americani, iar asta complică și mai mult planurile de succesiune, pentru că ei nu ar putea moșteni tronul și, astfel, familia regală thailandeză ar fi aruncată într-o incertitudine și mai mare.

Vach spune că a divorțat, însă soția lui neagă

Vacharaesorn Vivacharawongse, cunoscut sub numele de Vach în Occident, este cel de-al doilea fiul al regelui tailandez Maha Vajiralongkorn, pe care îl are cu cea de-a doua soție. Maha Vajiralongkorn are în total 7 copii. Vach a plecat încă din adolescență în străinătate, iar acum este stabilit în SUA și este avocat.

Este căsătorit cu Elisa Garafano, care lucrează ca funcționar public în White Plains, New York. Mariajul îl face pe Vach vulnerabil în încercările sale de a accede la tron. El le-a spus prietenilor că este divorțat de Garafano, lucru care l-ar face eligibil pentru tron, dar presupusul divorț nu este o chestiune publică. Când a fost întrebat de presă în mod specific despre statul său matrimonial, Vach a evitat să spună dacă procedura de divorț era în curs de desfăşurare sau definitivată.

The Daily Beast a aflat că Garafano a depus cerere de divorț secretizată, dar două surse au confirmat că ea a suspendat procedura, că își dorește să rămână împreună cu soțul ei și împreună să fie recunoscuți ca familie.

De asemenea, alte surse spun că și Vach, care are 42 de ani, a jurat că va rămâne alături de soție și de copii lor.

„Vach încă este căsătorit cu Elisa și încă locuiesc împreună, dar își dorește foarte mult să păstreze aceste lucruri în secret ca să-și poată atinge scopul de a fi desemnat succesor la tron”, a declarat o sursă apropiată familiei pentru The Daily Beast.

Actualul rege, Maha Vajiralongkorn, a fost cel mai în vârstă monarh care a urcat vreodată pe tronul thailandez în 2016, când avea 64 de ani. Încă de atunci s-a zvonit că starea lui fizică nu ar fi prea bună, astfel că desemnarea unui succesor a devenit o problemă urgentă.

Căsătoria lui Vach a fost ținută în secret, iar presa tailandeză n-a scris nimic despre asta. Însă acest lucru nu este deloc neașteptat într-o țară în care poți să faci pușcărie ani buni dacă vorbești despre familia regală în termeni neagreați. Mai surprinzător este că nici presa occidentală n-a spus nimic despre căsătoria lui Vach în relatările recente, prilejuite de vizitele acestuia în Thailanda.

O altă sursă apropiată familiei a declarat pentru The Daily Beast că „Vach și Elisa au fost căsătoriți în mod deschis de ani de zile, dar de când a început să viseze la tron a început să încerce să ascundă acest lucru și le-a spus oamenilor că este divorțat, lucru pe care l-a afirmat și în comentariile de pe rețelele sociale”.

Aceeași sursă spune că „Elisa insistă că încă sunt căsătoriți”.

Garafano a refuzat să comenteze subiectul pentru The Daily Beast, dar Vach a transmis prin e-mail: „Acțiunea pentru divorț a fost depusă și nu a fost retrasă”.

Atunci când a întrebat dacă asta înseamnă că a recunoscut că divorțul nu a fost finalizat și că încă este căsătorit legal cu Elisa, Vach a răspuns: „Nu recunosc nimic. Nu am alte comentarii cu privire la complexitatea vieții mele private și a aranjamentelor familiale. Nu toată lumea este suficient de norocoasă să aibă o situație familială ideală.”

Vach a precizat că nu mai locuiește în casa familiei dintr-o suburbie a orașului New York, spunând că s-a mutat într-un apartament închiriat.

Cu toate acestea, în evidența autoritățile figurează cu domiciliul la locuința din Mount Vernon unde a locuit împreună cu soția și copiii în ultimii 9 ani.

Cum s-a ajuns la criza succesorală în Thailanda

Legea succesorală thailandeză prevede că descendenții familiei regale „vor fi excluși din linia succesorală” dacă sunt „căsătoriți cu o consoartă străină”, adică o persoană a cărei naționalitate nu este thailandeză.

Sora mai mare a actualului rege Vajiralongkorn, Ubolratana, a fost lăsată fără titluri regale de către tatăl lor, regele Bhumibol, în 1972, când s-a căsătorit cu Peter Jensen, un american pe care l-a cunoscut în timpul studiilor.

Vacharaesorn Vivacharawongse și unul din frații săi, Chakriwat Vivacharawongse, care suferă de neurofibromatoză de tip II FOTO: Profimedia Images

Actualul rege ar putea să rescrie legea, mai ales că fratele mai mare al lui Vach, Juthavachara „Max” Vivacharawongse, ar fi fost și el exclus ca potențial succesor la tron, întrucât este și el căsătorit cu o americancă, Riya Gough.

În ultimele luni, Vach a fost văzut ca favorit principal la succesiune, iar acest lucru este o întorsătură extraordinară a evenimentelor pentru el.

În adolescență, Vach a fost exilat din țară după ce Vajiralongkorn a divorțat de mama lui, Sujarinee, supranumită „Benz” din cauza înclinației extraordinare pe care o avea pentru produsele de lux. Vach a urmat școli renumite din Anglia, iar tatăl său a refuzat să-i plătească taxele. Același lucru s-a întâmplat și în cazul celor trei frați mai mici.

Sora vitregă a lui Vach provenită din prima căsătorie a regelui, Prințesa Bajrakitiyabha, a fost desemnată în cele din urmă ca moștenitoare a tronului, după o serie de dispute la curtea familiei regale a Thailandei.

Dar totul s-a schimbat în decembrie 2022, când Bajrakitiyabha a suferit un anevrism masiv și se presupune că se află într-o comă somatică ireversibilă, deși palatul nu a confirmat acest lucru.

Câteva luni mai târziu, Vach a aterizat pe aeroportul din Bangkok, după o absență de aproape trei decenii din țară. El a fost primit foarte bine și foarte curând s-a vorbit deschis despre el ca fiind noul moștenitor.

Schimbarea dramatică a atitudinii lui Vajiralongkorn față de Vach a fost privită ca o încercare de a schimba sentimentul anti-monarhie care este în creștere în Thailanda.

În luna mai a anului trecut, un partid politic anti-regal, Move Forward, a câștigat o victorie electorală importantă, care a fost posibilă parțial și din cauza vidului de informații din jurul succesiunii, dar și din cauza poveștilor despre excesele și excentricitățile regelui.

Regele și-a cumpărat o flotă de 38 de avioane pentru uz personal și a închiriat etaje întregi în hoteluri de lux germane, luni la rând, pentru a-și caza numeroasele soții și concubine, ca să amintim doar două dintre pățaniile actualului rege.

Bogăția imensă a monarhului thailandez rezultă din faptul că, în 2018, întregul fond suveran al țării (estimat la 40 de miliarde de dolari la acea vreme) a fost transferat sub controlul personal al regelui.

Oamenii însă nu-l îndrăgesc deloc, mai ales că în țară sunt cunoscute tot felul de povești despre accesele de furie ale acestuia, circulă zvonuri persistente că va muri de boli asociate HIV și se spune că i-a rupt gleznele surorii sale pentru că nu s-a apropiat de el târându-se pe burtă, așa cum spune obiceiul.

Dacă Vach este scos din cărți, atenția se va îndrepta către cei trei frați de sex masculin, dar vor exista probleme cu oricare din ei.

Max, care lucrează în industria aviației, are aceeași problemă cu soția americană.

Vach este al doilea fiu.

Un al treilea frate Chakriwat, alias „Ong”, este foarte apreciat, dar suferă de o afecțiune genetică, neurofibromatoză de tip II, care provoacă tumori la creier, măduva spinării și sistemul nervos. Are un auz extrem de slab și un aspect ușor neobișnuit. El a vizitat Thailanda în 2023 împreună cu Vach și se presupune că îi place și lui ideea de a deveni rege.

Vatchrawee este cel mai mic fiu al regelui și are șansele cele mai mici de a fi desemnat drept succesor.

