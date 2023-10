Rudy Giuliani neagă că ar fi alcoolic după ce un articol NYT a detaliat problemele sale cu consumul de alcool

Rudy Giuliani, fost avocat și consilier al lui Donald Trump, dar și fost primar al New York-ului și lider de seamă al Partidului Republican în trecut, a negat că ar avea probleme cu consumul de alcool, miercuri, după ce un articol publicat în NYT a dat detalii cu privire la problemele sale cu alcoolismul, relatează Politico.

„Nu am o problemă cu alcoolul. Nu am avut niciodată o problemă cu alcoolul”, a spus Giuliani în timpul unei conferințe de presă susțintă la Concord, în statul New Hampshire.

„Dacă am o problemă cu alcoolul, atunci ar trebui să fiu în Cartea Recordurilor”, a continuat Giuliani prezentându-și, apoi, diferitele reușite și istoricul în ce privește locurile de muncă ca dovezi pentru afirmația că nu este alcoolic.

„Nimeni nu ar fi reușit să facă ce am făcut eu dacă ar fi avut o problemă cu consumul de alcool. Am lucrat și 24 de ore pe zi, e o nenorocită de mare minciună”, le-a mai spus Giuliani reporterilor care se adunaseră în fața tribunalului Merrimack, acolo unde fostul politician intenționează să-l dea în judecată pe președintele Biden pentru comentarii făcute în timpul cursei prezidențiale din 2020.

Conform informațiilor NYT, cei din cercul de apropiați al lui Giuliani sunt îngrijorați comportamentul său în ce privește consumul de alcool. Această îngrijorare a captat atenția inclusiv procurorilor în cazul în care Giuliani este judecat fostul președinte Donald Trump, pentru încercarea de a răsturna rezultatul alegerilor.

Giuliani a atacat dur NYT pentru articol, spunând că publicația este „o rușine” și susținând că articolul este „o minciună”. În timp ce Giuliani răspundea la întrebări, o persoană care părea că face parte din staff-ul său a încercat să încheie conferința, însă fostul politician a refuzat - „este conferința mea de presă!”, i-a replicat el.

Giuliani a mers, joi, la tribunal pentru a-l da în judecată pe Biden pentru afirmația sa din 2020, conform căreia, Giuliani este un „pion al rușilor”.

„Prietenul lui Trump, Rudy Giuliani, este folosit ca pion al rușilor. I se dau informații ale rușilor care nu-s adevărate”, a spus Biden în octombrie 2020, înainte de alegeri, vorbind despre cazul legat de laptop-ul fiului său, Hunter, în legătură cu acuzațiile pe care Giuliani le făcea la acea vreme pe această temă.

Editor : Adrian Dumitru