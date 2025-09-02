Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile

Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent.

Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive și pagube suplimentare, demonstrând că eforturile președintelui american Donald Trump de a negocia pacea nu au schimbat încă situația de pe teren.

În sudul regiunii Odesa, administrația districtului Izmail a raportat că dronele rusești au vizat infrastructura portuară, provocând incendii. Nu au fost raportate victime.

În România, în nordul județului Tulcea a fost emis un mesaj RO-ALERT, în legătură cu atacurile rusești.

În orașul Sumî, din nord-estul țării, dronele rusești au lovit clădiri nerezidențiale din districtul Zaricinî, provocând un incendiu de proporții, a declarat guvernatorul regional Oleh Hrihorov prin canalul său oficial de Telegram. Primarul interimar Artem Kobzar a confirmat că două explozii au lovit o clădire situată în apropierea unei grădinițe.

Ulterior, Serhii Krivoșeenko, șeful Administrației Militare din Sumî, a raportat că o clădire a pieței a fost distrusă și patru clădiri rezidențiale au fost avariate, zeci de ferestre fiind sparte. Mai multe persoane au fost rănite, printre care și un copil.

În regiunea Kiev, un atac cu drone rusești a lovit comunitatea Bila Țerkva, ucigând o persoană și rănind alte câteva, a declarat secretarul Consiliului Local Bila Țerkva, Volodimir Vovkotrub. Atacul a provocat un incendiu, care, potrivit guvernatorului regional Mikola Kalașnik, a fost stins după descoperirea cadavrului unui bărbat în ruinele unei clădiri.

