Ramzan Kadîrov recunoaște că Elon Musk nu i-a făcut cadou un Cybertruck: „Îmi place să glumesc cu el pe rețelele sociale”

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat, în timpul unui inverviu, că CEO-ul Tesla, Elon Musk, nu i-a oferit un Cybertruck, în ciuda afirmațiilor anterioare, notează publicația online Meduza.



„Sunt interesat de Elon Musk însuși – îmi place caracterul lui, stilul lui de viață, felul în care se comportă și viziunea sa asupra lumii. Îmi place să glumesc cu el pe rețelele sociale. Nu mi-a dat mașina; nu a fost a mea – am venit cu acea glumă și am mers așa mai departe cu ea”, a spus Kadîrov ca răspuns la o întrebare despre Cybertruck.



El a adăugat că „o altă mașină este pe drum”, dar a remarcat că Cybertrucks nu sunt potrivite pentru război. „Am trimis unul în față, am montat o mitralieră pe el, dar s-a dovedit a fi inutil în luptă. Patriotul nostru (n.r. SUV rusesc) este mai bun decât mașina asta. Dacă l-am jignit în vreun fel pe Elon Musk, ne prezentăm scuze”, a spus Kadîrov.



În august, Ramzan Kadîrov a postat un videoclip în care conducea un Cybertruck prin capitala Ceceniei, cu o armă automată montată pe plafon. La acea vreme, el a susținut că a „primit” vehiculul electric de la Elon Musk, o afirmație pe care CEO-ul Tesla a negat-o.



Luna următoare, Kadîrov a susținut că Musk a „dezactivat de la distanță” Cybertruck-ul, despre care liderul cecen a susținut că „a funcționat bine în luptă”. La scurt timp, Kadîrov a anunțat că încă două astfel de camionete Tesla cu arme automate montate pe ele au fost dislocate pe linia frontului din Ucraina.

Editor : Ș.R.