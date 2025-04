Scanere au fost montate la vămile Isaccea și Moravița. Unde va fi instalat un aparat de scanare feroviară

Directorul Autorității Vamale Române Marcel Mutescu a anunțat că un scaner a fost pus în funcţiune în vama Isaccea, altul a fost recepţionat la Moraviţa şi urmează să devină funcţional în câteva zile după ce va primi autorizaţia de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Acestea se adaugă altor scanere care sunt amplasate la Siret, Albiţa şi Giurgiuleşti, iar până la sfârşitul anului vor mai fi instalate alte şase asemenea scanere, scrie News.ro.

„Ca noutate, vom avea primul scaner de scanare feroviară. Va fi amplasat la Dorneşti, unde se află cel mai mare punct feroviar pe graniţa cu Ucraina”, a precizat Mutescu.

Şeful Autorităţii Vamale Române a precizat, vineri, pentru News.ro, în ce vămi sunt operaţionale scanerele de verificare a mărfurilor.

„Astfel, la Siret sunt două scanere, unul pentru camioane şi altul pentru autovehicule, la Albiţa este un scaner mobil care urmează să fie înlocuit până la sfârşitul lunii mai cu unul fix, pentru camioane. De asemenea, la Giurgiuleşti există un scaner de autoturisme, iar în luna septembrie va fi amplasat şi unul pentru camioane.

”Am mai pus în funcţiune, ieri, la Isaccea un scaner de autoturisme si mai avem unul, nu i-am dat încă drumul că mai trebuie câteva zile să iasă autorizaţia de la CNCAN, la Moraviţa. Astăzi a fost făcută recepţia. Va fi operaţional la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Marcel Mutescu.

El a mai afirmat că până la sfârşitul anului vor mai fi instalate alte şase scanere.

„Până la finalul anului avem programate vreo şase. Încercăm opt, dar nu suntem siguri dacă vom reuşi, dar şase suntem siguri că le vom pune. Avem două la Sighet, un nou punct de trecere amenajat de către Consiliul Judeţean, unul de autoturisme şi unul de camioane. Vom mai avea la Halmeu, unul de autoturisme, la Isaccea vom veni cu cel de camioane şi avem Constanţa Sud. Mai este şi Constanţa Nord unde avem o problemă cu terenul preluat de la Administraţia Porturilor şi încercăm să găsim o altă variantă”, a afirmat directorul ANV.

Cu cât e redus timpul de așteptare în vamă

El a explicat şi cum funcţionează aceste scanere şi cu cât este redus timpul de aşteptare.

„Fără scanare, dacă am suspiciunea că într-un camion de marfă ar putea fi ceva, nu am decât varianta în care să-l trag la rampă şi încep să-l descarc. Ceea ce înseamnă timp. Dacă am un scaner, acesta mă poate duce la concluzia că suspiciunea mea rămâne în continuare şi este întemeiată pentru că voi vedea în urma scanării o anomalie. Voi vedea ceva ce n-ar trebui să fie acolo, luând în calcul informaţiile despre ce tip de marfă este acolo şi cum este ea ambalată, sau voi constata că nu e nimic şi atunci îi dau drumul. Pot scana în cinci minute şi apoi poate pleca dacă am constatat că suspiciunea mea nu s-a confirmat”, a mai afirmat șeful Autorității Vamale Române.

Acesta a explicat că verificările cu ajutorul scanerului vor fi realizate în baza unei analize de risc.

„Controalele se vor face pe analiza de risc, ceea ce înseamnă şi suspiciuni, dar vom avea şi aleatoriu. Luăm în calcul inclusiv variante în care în anumite perioade, de exemplu, într-un weekend, să scanăm tot. Încercăm să fim cât se poate de imprevizibili pentru cei care încearcă să ne fraudeze”, a mai declarat Marcel Mutescu.

El a precizat că achiziţia acestor scanere face parte dintr-un proiect aprobat de Guvern, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

„Este un proiect de securizare a frontierei, aprobat de către Guvernul României, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro. Sunt şi bani europeni, din fonduri nerambursabile, dar şi bani de la bugetul naţional. Din fondurile europene avem vreo 34 de milioane din PNRR. Mai avem şi dintr-un instrument de dotare a autorităţilor vamale instituit la nivelul Comisiei Europene - Customs Control Equipment Instrument. Din primul apel cred că am luat undeva la vreo 5 milioane de euro, iar aici avem şi alte echipamente cumpărate, precum scanare de bagaje, scanare pentru aeroporturi”, a afirmat directorul AVR.

Vor fi cumpărate 13 microbuze cu un scaner de bagaj, ca cel din aeroport

Marcel Mutescu a mai spus că din cel de-al doilea apel vor mai veni încă 12 milioane de euro.

„Acesta a început în acest an şi are finalitate 2027. Ca noutate, vom avea primul scaner de scanare feroviară. Va fi amplasat la Dorneşti, unde se află cel mai mare punct feroviar pe graniţa cu Ucraina. Un alt lucru de remarcat este că toate aceste echipamente de scanat vor fi legate în Centrul Naţional de Analiză Imagistică, înfiinţat anul trecut prin OUG 76 /2024. Deci toate imaginile se vor duce la acest centru şi vom avea inclusiv interpretarea în timp real. Vom merge o perioadă cu dubla interpretare şi în frontiere şi în centru”, a subliniat Marcel Mutescu.

De asemenea, el a precizat că vor fi achiziţionate 13 microbuze pentru scanarea coletelor.

„Sunt microbuze cu un scaner de bagaj cum este cel din aeroport. Poţi merge cu acestea în trafic şi dacă ai o suspiciune, interceptăm camioanele pe care le putem verifica în parcare. Un astfel de echipament mă ajută şi în port pentru că dacă mă duc şi scanez un container, voi vedea o anomalie undeva într-o zonă containerului. Dacă containerul este plin cu colete, trebui să deschid fiecare colet. Pe când dacă am un astfel de echipament, scanez coletele şi atunci mă duc exact punctual pe coletul de care am nevoie”, a mai afirmat directorul AVR.

Editor : A.P.