Un rus care și-a ucis mama în bătaie a fost înmormântat ca un erou în Rusia după ce a murit pe front în Ucraina

Un bărbat condamnat pentru că și-a ucis mama a fost înmormântat în Rusia ca un erou după ce a murit luptând în Ucraina de partea Grupului Wagner, informează Insider.

Serghei Molodțov, în vârstă de 46 de ani, a fost înmormântat joia trecută cu onoruri militare în Serov, Rusia, potrivit The Insider, o publicație online din Letonia. Nu se cunoaște cum a murit.

Molodțov făcea parte din notoriul Grup Wagner al lui Evgheni Prigojin, zis și „Bucătarul lui Putin”, o armată privată de mercenari care are legături strânse cu Kremlinul și a fost acuzată de crime de război comise în Ucraina, potrivit autorităților locale.

Deținutul rus s-a alăturat grupului în timp ce își ispășea pedeapsa pentru uciderea mamei sale într-o colonie penitenciară, a confirmat șeful districtului urban Serov pentru canalul de știri rusesc E1.

După ce s-a îmbătat, Molodțov a omorât-o în bătaie pe mama sa - i-a rupt maxilarul, i-a dislocat umărul și i-a spart capul, potrivit verdictului de condamnare din 2017 citat de E1.

Oficialii ruși, despre criminal: Un tip care „era mereu acolo pentru cei care aveau nevoie de ajutor”

Molodțov a fost condamnat la peste 11 ani într-o colonie penitenciară, dar, într-un final, a stat doar în jur de cinci ani înainte să fie recrutat să lupte în Ucraina.

Într-o declarație postată pe Facebook despre trecutul criminalului, oficialii locali din Serov l-au descris drept un „tip relaxat” care „era mereu acolo pentru cei care aveau nevoie de ajutor”.

La înmormântarea sa, soldații ruși i-au cărat sicriul, iar militarii veterani au susținut discursuri de rămas bun, potrivit The Insider. The New York Times a raportat săptămâna trecută că Grupul Wagner a recrutat peste 35.000 de deținuți pentru operațiunile din Ucraina.

Într-o serie de filmări publicate luna trecută, Prigojin poate poate fi văzut în timp ce le redă libertatea primului grup de foști pușcăriași care s-au întors de pe frontul din Ucraina la șase luni după ce au fost recrutați din închisorile din Rusia.

Citește și: Pușcăriașii ruși recrutați de „Bucătarul lui Putin” să lupte în Ucraina sunt executați în public dacă nu se aruncă în bătaia focului

Editor : Raul Nețoiu