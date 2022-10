VIDEO Sute de recruți ruși se revoltă față de condițiile în care sunt mobilizați: „De o săptămână, trăim în condiții absolut groaznice”

După ce Vladimir Putin a cerut ca 300 de mii de oameni, mulți fără pregătire militară, să meargă pe front, apar noi imagini cu sute de soldați ruși care denunță condițiile grele, lipsa de provizii și arme. Imaginile au fost surprinse în regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina:

„Acum, suntem în regiunea Belgorod. Avem aproximativ 500 de oameni înarmați. Totuși, nu suntem repartizați în nicio unitate. De o săptămână, trăim în condiții groaznice, absolut groaznice. Nu avem niciun sprijin material. Nu avem alocație monetară. Nu avem absolut nimic. Nu este neclar cine și unde merge sau cine și la ce unitate este repartizat. Avem arme, dar ele nu sunt înregistrate pe numele nostru. Este o încălcare a Articolului 222 din Codul Penal al Federației Ruse. Nimeni nu are nevoie de noi. Nu există niciun fel de pregătire. Mâncăm ceea ce ne cumpărăm noi. Am irosit o grămadă de bani doar pe mâncare, ca să nu mai vorbim de muniție. Am găsit muniția pe stradă, la unitate”, spun soldații supărați în înregistrări video care circulă pe rețele sociale.

Pe de altă parte, serviciile de informații ucrainene susțin că autoritățile ruse au multiple probleme cu ordinul de „mobilizare parțială” anunțat luna trecută, relatează CNN.

Adjunctul ministrului ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a declarat, pe Telegram, că potrivit serviciilor secrete ucrainene, „un număr semnificativ de bărbați ruși au fugit în străinătate pentru a scăpa de mobilizare sau încearcă să dea mită pentru a nu fi recrutați. Unele persoane au recurs la automutilare, au simulat boli și vor să primească de la medicii psihiatri un certificat că sunt inapți pentru a face serviciul militar.

Adesea, recruții cumpără echipament pe cheltuiala lor, iar pregătirea lor se face sumar, fiind trimiși aproape imediat pe front. „Comandamentul rus arde masiv cadavrele soldaților morți, inclusiv ale celor recent mobilizați, pentru a-și ascunde pierderile reale”, susține Hanna Maliar.

CNN precizează că nu poate verifica în mod independent comentariile oficialului ucrainean, dar a examinat mai multe înregistrări video care sugerează că mobilizarea nu decurge conform planului, principala problemă fiind lipsa de pregătire și a echipamentului.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a anunţat miercuri că a semnat un decret prin care se fac „corecturi” la ordinul de mobilizare parţială din 21 septembrie. Anunțul a venit după ce liderul de la Kremlin a recunoscut că au fost făcute greșeli în timpul mobilizării parțiale și a cerut ca cei care au fost recrutați fără motiv să se întoarcă acasă.

