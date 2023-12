Washington Post: Părinții din Rusia care plătesc să le fie răpiți copiii gay. Forțați să castreze porci în centre de „vindecare”

În Rusia, unde întreaga comunitate LGBTQ+ a fost interzisă, după ce a fost desemnată „organizație extremistă”, unii părinți plătesc huligani să le răpească fiii și fiicele și să îi ducă cu forța în centre private unde sunt supuși unei așa-numite terapii de conversie pentru a fi „vindecați” de homosexualitate, relatează Washington Post.

Unii dintre acești tineri reușesc să fugă din țară, căutând refugiu în Occident. Cei care au trecut prin această experiență spun că centrele funcționează ca niște mici închisori nereglementate, unde sunt ținuți alcoolici, dependenți de droguri și diverse persoane pe care familiile lor le consideră niște probleme.

Mulți dintre cei care ajung aici spun că au fost păcăliți sau chiar răpiți și ținuți luni de zile. Victimele au povestit cum au fost bătute, umilite sau forțate să citească mesaje prin care recunosc că „dependența” lor de identitatea sexuală sau de gen a avut consecințe destrucitve și egoiste – metodă ce seamănă cu unele programe foarte stricte menite să combată dependența de alcool și droguri.

Mulți tineri au ieșit din aceste centre „distruși psihic”, crezând că este ceva în neregulă cu ei, potrivit lui Vladimir Komov, fost avocat al unui important grup care luptă pentru drepturile membrilor comunității LGBTQ+ care a fost desființat după intrarea în vigoare a interdicției.

Un raport din 2020 întocmit de un expert independent al ONU a arătat că terapia de conversie este „profund dăunătoare... provocând dureri și suferințe grave și daune psihologice și fizice de lungă durată”. Raportul cere ca practica să fie interzisă la nivel internațional.

În încercarea de a-și consolida puterea și de a construi o națiune profund conservatoare și represivă, președintele rus Vladimir Putin a dat vina pe membrii comunității LGBTQ+ și pe activiștii anti-război pentru dificultățile pe care le întâmpină societatea rusă.

Retorica lui Putin face, însă, parte și din încercarea sa de a atrage națiunile conservatoare din Africa și Orientul Mijlociu să-i fie alături în războiul împotriva Ucrainei. În același timp, el speră că va reuși să dividă democrațiile liberale din Occident încurajând antipatia față de drepturile LGBTQ+.

Un desen animat cu ponei în culorile curcubeului nu mai poate fi privit de copiii din Rusia

La finalul lunii noiembrie, Curtea Supremă a Rusiei a susținut inițiativa Ministerului de Justiție de a interzice „mișcarea publică internațională LGBT”, pe care a catalogat-o drept o organizație extremistă. După decizia Curții, poliția a efectuat mai multe raiduri împotriva localurilor LGBTQ+ din Moscova.

De frica persecuției din partea autorităților, un site de streaming din Rusia a aplicat clasificarea „interzis minorilor” pentru serialul de desene animate Micul meu ponei: Prietenia este magică – un serial pentru copii – probabil din cauză că unul dintre personaje are o coamă și coadă de culoarea curcubeului, simbolul care apare pe steagul comunității LGBTQ+.

Înainte de închidere, activiștii de la DELO LGBT+ din Rusia primeau 200 de cereri în fiecare lună de la membrii ai minorităților sexuale care aveau nevoie de ajutor. Din acestea, 7% au spus că familiile lor i-au amenințat că îi vor trimite în centre de tratament, au încercat să facă acest lucru sau au făcut asta în trecut, potrivit grupului.

„După aceste legi, numărul persoanelor care se sunt amenințați că vor fi trimiși în astfel de instituții a crescut”, a spus Komov.

Obligat să sacrifice găini și să castreze porci ca să „devină un bărbat”

Una dintre victime, Ada Blakewell (23 de ani), a spus că în cele nouă luni de terapie de conversie a fost bătută, aruncată într-un râu drept pedeapsă și forțată să facă exerciții fizice fără oprire „până când nu mai vedeam decât alb și, totuși, ei mă forțau să fac din nou și din nou”.

Blakewell a primit activități „bărbătești” în timpul cărora trebuia să taie lemne sau să ajute la sacrificarea găinilor, curcanilor și porcilor pentru „a mă ajuta să devin un bărbat”.

Într-unul dintre cele mai tulburătoare incidente pe care le-a pățit, Blakewell a fost forțată să castreze un porc, după ce i s-a spus că astfel va vedea ce înseamnă să faci o operație de schimbare de sex.

„Mi s-a dat un cuțit chirurgical și instrucțiuni despre cum să o fac”, a spus ea. „Dar nu am putut să o termin. Am avut un atac de panică sever și, de atunci, am devenit din ce în ce mai suicidară.”

Lui Blakewell i s-au dat medicamente neuroleptice pentru persoane care suferă de boli psihice. „Ai putea să spui că eram o prizonieră.”

Abandonată de mamă, răpită de huligani și bătută pentru că a încercat să fugă

Blakewell a spus că a fost păcălită de mama ei, care lucrează ca director într-o companie. Ea a rugat-o pe fiica ei să vină cu ea într-o zonă rurală din regiunea Altai unde trebuia să facă o operație pe inimă.

Mama ei a ieșit din mașină și în locul ei a intrat un bărbat care arăta ca un bătăuș și care a închis-o în mașină și i-a luat telefonul, ceasul Apple și rucsacul.

Terapia de conversie a fost interzisă în 22 de state americane și 12 țări, multe alte locuri urmând a introduce și ele astfel de interdicții, potrivit Global Equality Caucus.

Blakewell a scăpat la o lună după ce a fost răpită, dar a fost prinsă și bătută atât de rău încât o parte din dinți i s-au spart. A mai încercat să fugă de două ori și a fost bătută din nou.

Și-a redobândit libertatea după ce a sunat la poliție de pe telefonul unui angajat al centrului, insistând să fie salvată până când poliția a acceptat într-un final să vină.

