Versiunea rusească a McDonald's și-a dezvăluit noul logo și se pregătește să se deschidă de duminică, dar își menține noul nume secret până la deschidere, relatează BBC.

Compania care a cumpărat restaurantele de la McDonald's a devăluit logo-ul noului restaurant. Foto: Captură Twitter Deschide galeria foto

Logo-ul noului restaurant, care urmează să înlocuiască McDonald's este reprezentat de două linii oblice galbene și un cerc roșu pe un fundal verde – formele geometrice simbolizând doi cartofi prăjiți și un hamburger.

Compania care a preluat clădirile McDonald's, controlată de oligarhul rus Alexander Govor, nu a dezvăluit încă numele noului restaurant, deși anterior au apărut informații cu privire la mai multe nume posibile – printre care „Fun and Tasty”, „The Same One”, „Just Like That” sau „Open Checkout”.

Compania rusească va deschide 15 restaurante în acest weekend, conform agenției TASS, care citează Sistema PBO, firma care gestionează afacerea.

„Fundalul verde al logo-ului simbolizează calitatea produselor și serviciilor cu care clienții noștri deja s-au obișnuit”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

McDonald's a plecat din Rusia după 30 de ani

McDonald's și-a întrerupt temporar activitatea în luna martie, la mai puțin de două săptămâni de la prima zi a invaziei rusești a Ucrainei.

Ulterior, luna trecută, compania americană a anunțat că iese de pe piața rusească ca urmare a crizei umanitare provocate de această țară prin războiul pornit împotriva Ucrainei.

A anunțat, de asemenea, că Alexander Govor, care se ocupa de 25 de restaurante McDonald's din Siberia va prelua restaurantele. Conform aranjamentelui stabilit, McDonald's își păstrează marca înregistrată în Rusia și are opțiunea de a-și recumpăra restaurantele pe parcursul următorilor 15 ani.

McDonald's a funcționat în Rusia vreme de 30 de ani până la anunțul plecării. Primul restaurant s-a deschis în ianuarie 1990, la Moscova, un moment cheie în deschiderea economiei Uniunii Sovietice, cu puțin timp înainte de prăbușirea acesteia.

Editor : Adrian Dumitru