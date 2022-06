Continuă luptele puternice din estul Ucrainei, în regiunea Donbas. Forțele ucrainene susțin că păstrează controlul asupra unei treimi din orașul strategic Severodențk, inclusiv asupra uzinei chimice Azot, unde se află sute de refugiați civili. Rușii asediază orașul fără milă, distrug tot ce le iese în cale, în speranța că-i vor face pe ucraineni să se retragă. Soldații Kievului rezistă exact ca la Mariupol, spre disperarea rușilor care nu reușesc să înainteze în ritmul cerut de Vladimir Putin. Dacă pică Severodențk, apărarea ucraineană va trebui să se replieze mult mai la vest, iar rușii vor putea asedia direct alte orașe strategice cum sunt Sloviansk și Kramatorsk.

După ce Macron a spus că "Rusia nu trebuie umilită", un oficial francez pune punctul pe "i": Nu facem concesii Moscovei

ACTUALIZARE 10.25 Franța nu face concesii Rusiei și dorește ca Ucraina să câștige războiul împotriva forțelor invadatoare ale Moscovei, cu păstrarea integrității teritoriale, a declarat un oficial prezidențial francez. Președintele Emmanuel Macron a fost criticat de Ucraina și de aliații est-europeni, după ce a spus că "Rusia nu trebuie umilită", astfel încât atunci când luptele se încheie, să existe o soluție diplomatică.

"Așa cum a spus președintele, vrem o victorie a Ucrainei. Vrem ca integritatea teritorială a Ucrainei să fie recâștigată", a spus oficialul reporterilor, întrebat despre comentariile lui Macron, scrie Reuters.

Macron a vorbit constant cu președintele rus Vladimir Putin de la invazia din 24 februarie, într-o încercare de a obține o încetare a focului și de a începe o negociere între Kiev și Moscova, deși încercările sale nu au avut succes.

"Nu există intenție de concesie față de Putin sau Rusia în ceea ce spune președintele. Când îi vorbește direct, îi spune cum vedem lucrurile", a afirmat oficialul.

Guvernatorul Lugansk: Uzina Azot nu e blocată

ACTUALIZARE 10.10 Ucraina deţine în continuare controlul asupra uzinei chimice Azot din oraşul Severodoneţk, unde sute de civili se adăpostesc, a anunţat duminică dimineaţă guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, informează Reuters.

''Azot nu este blocată, au loc lupte pe străzile din apropierea uzinei'', a declarat Serhii Gaidai pentru postul public de televiziune ucrainean.

El a adăugat că se aşteaptă ca forţele ruse să mobilizeze toate mijloacele în încercarea de a captura oraşul Severodoneţk duminică sau luni.

Absolvenții unei școli din Cernihiv au impresionat întreaga lume cu pozele de final de an

ACTUALIZARE 9.30. Emoție la sfârșit de an școlar în Ucraina. Absolvenții de la o școală din Cernihiv au impresionat o lume întreagă cu pozele pe care le-au făcut la final de an.

"Ne-au furat vacanța, ne-au furat copilăria", este mesajul care însoțește emoționantele fotografii.

"Am vrut să arătăm lumii că viața merge înainte, indiferent de condiții", au adăugat adolescenții.

Rusia fură cereale din Ucraina și le vinde. „Primele trenuri au plecat prin Crimeea spre Orientul Mijlociu"

ACTUALIZARE 9.00 Oficiali ucraineni acuză Rusia că fură "câteva sute de mii de tone" din zonele pe care rușii le-au ocupat, însă oficialii de la Kremlin neagă toate acuzațiile. Aceste acuzații vin pe fondul temerilor că va avea loc o criză alimentară globală din cauza incapacității Ucrainei de a exporta milioane de tone de cereale din pricina porturilor blocate.

"Personal am auzit acest lucru de la proprietarii de silozuri din zonele ocupate de ruși. Este un adevărat jaf. Acest lucru se întâmplă în toate zonele ocupate de armata rusă", a spus ministrul de agricultura Ucrainean, Mykola Solskyi, citat de AlJazeera.

Un raport realizat în această săptămâna de către cei de la New York Times menționează că Statele Unite ale Americii au trimis deja avertisment către 14 țări, cu precădere din Africa, despre vasul de marfă rusesc încărcat cu ceea ce Departamentul de Stat a descris drept "cereale ucrainene furate".

Conform raportului, s-au identificat trei nave despre care se spune că erau suspectate că ar transporta cereale din Ucraina.

Zelenski: Întreaga Europă este o țintă pentru Rusia

ACTUALIZARE 8.30. Cele mai grele lupte se dau în Severodonețk, unde rachetele cad zi și noapte. Rușii au lovit uzina chimică Azot, ceea ce a provocat scurgerea a tone de petrol, a spus guvernatorul regiunii Lugansk. Acolo se adăpostesc sute de civili, așa cum s-a întâmplat și la combinatul Azovstal din Mariupol.

În ciuda situației grele, președintele ucrainean rămâne încrezător.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "Vom învinge cu siguranță în acest război pe care l-a început Rusia. Ucraina se află pe pământul său. Ca Ucraina să meargă prea departe ar însemna să intre pe teritoriul Rusiei. Nu vrem asta. Nu ne străduim să facem asta. Nu facem asta. Nu avem astfel de planuri. Respectăm dreptul internațional. Respectăm suveranitatea și integritatea teritorială a oricărei națiuni".



Oamenii continuă să plece cu miile din estul Ucrainei din cauza luptelor care devin tot mai intense cu fiecare zi ce trece.

Refugiată: "Ne este teamă pentru copiii noștri, este foarte înfricoșător. Casele noastre sunt distruse, nu avem unde să locuim. Am rezistat până în ultima clipă, nu am vrut să plecăm, dar viața ne-a forțat să supraviețuim. Cel mai valoros lucru pe care îl are omul este viața lui. Plecăm, nu știm unde, la cine, dar plecăm."

În acest timp, la Mariupol, ororile rușilor continuă să iasă la iveală. O înregistrare cu unul dintre numeroasele cimitire în care sunt înmormântați civili uciși în orașul de la Marea Azov a apărut în mediul online. Acolo ar fi peste 3.000 de morminte. Potrivit primarului din Mariupol, sub fiecare casă distrusă din oraș se află între 50 și 100 de persoane ucise, numărul de locuințe distruse fiind de 1.300.

Întreaga Europă este o țintă pentru Rusia, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski la conferința comună cu șefa Comisiei Europene, care s-a dus din nou la Kiev, într-o vizită surpriză.

Cei doi lideri au discutat despre viitoarea integrare europeană a Ucrainei în Uniunea Europeană. Zelenski spune că țara sa ar contribui la siguranța proiectului european.

La rândul său, Ursula Von der Leyen s-a declarat impresionată de curajul și rezistența ucrainenilor în fața agresiunii Rusiei și l-a asigurat pe liderul de la Kiev că Europa este de partea sa. Aceasta a promis că instituția pe care o conduce va finaliza săptămâna viitoare avizul cu privire la ambiţiile Ucrainei de a obţine statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "Vizita dumneavoastră subliniază rolul important (n.r: al UE) în susținerea Ucrainei, în efortul nostru comun pentru libertatea Europei. Sunt recunoscător pentru susținerea pe care ne-o asigurați. Sunt momente cruciale nu doar pentru Ucraina, dar și pentru Uniunea Europeană și pentru întregul continent european.

În acest moment, stabilim viitorul pentru o Europă unită, dacă va exista un viitor. Rusia vrea să divizeze Europa, vrea să slăbească Europa.

Întreaga Europă este o țintă pentru Rusia. Suntem siguri că Ucraina este doar prima fază din planul lor, de aceea un răspuns pozitiv al UE la cererea de aderare a Ucrainei poate deveni un răspuns pozitiv la întrebarea dacă există un viitor pentru proiectul european. Poporul ucrainean a avut o contribuție enormă la apărarea libertății noastre și a valorilor comune".

Ursula Von Der Leyen, șefa Comisiei Europene: "Sunt emoționată și impresionată de puterea și rezistența poporului ucrainean. La două luni după prima mea vizită, vedem că luptele brutale continuă în est și în sud, dar este impresionant să vedem cât de puternic și curajos își apără ucrainenii țara, în condiții foarte dificile. Dragă Volodimir, suferim alături de voi și vă împărtășim lacrimile pentru viețile pierdute."

