Scandalul „Partygate”. Boris Johnson își cere scuze, dar susține că nu știa că petrecerile din timpul lockdown-ului erau ilegale

Premierul britanic Boris Johnson și-a cerut scuze pentru încălcarea restricțiilor anti-COVID, dar a susținut că nu știa că petrecerea organizată în iunie 2020 organizată de ziua lui de naștere era ilegală. Sunt primele declarații făcute în fața parlamentarilor britanici după ce a fost amendat de poliție, săptămâna trecută, relatează CNN.

Informațiile despre petrecerile care au avut loc la sediul Guvernului, în timp ce britanicii erau obligați să stea în casă și nu s-au putut întâlni cu prietenii și familia, au provocat un scandal uriaș în Marea Britanie, iar mai multe voci au cerut demisia lui Johnson.

Premierul britanic și-a cerut „scuze din toată inima”, dar a adăugat că „nu i-a trecut prin minte atunci, nici mai târziu” că reuniunea „ar putea echivala cu o încălcare a regulilor”.

„Am plătit imediat amenda și le-am oferit britanicilor scuze și profit de această ocazie, pentru a repeta scuzele mele din toată inima. De îndată ce am primit înștiințarea, am recunoscut durerea și mânia pe care le-am provocay și am spus că oamenii au dreptul să se aștepte la mai mult de la premierul lor”, a spus Johnson, potrivit The Guardian.

„De asemenea, permiteți-mi să spun – nu ca atenuare sau scuză, ci pur și simplu pentru că explică declarațiile mele anterioare – că nu mi-a trecut prin minte, atunci sau ulterior, că o reuniune chiar înainte de o ședință crucială pe tema strategiei COVID, ar putea echivala cu o încălcare a regulilor. Repet: asta a fost greșeala mea și îmi cer scuze”, a continuat el.

Poliția încă investighează diverse alte reuniuni organizate la sediul guvernului în timpul crizei COVID, iar Johnson ar putea primi și alte sancțiuni în săptămânile următoare. Scandalul „Partygate” a dus la o scădere semnificativă Partidul Conservator în sondajele de opinie.

Liderul laburist Keir Starmer spus că declarația dlui Johnson este „o glumă”.

„Publicul s-a hotărât. Nu crede niciun cuvânt din ce a spus premierul”, a adăugat el.

O anchetă internă, separată de ancheta poliției, a scos la iveală mai multe petreceri, o cultură a consumului excesiv de alcool și un „eșec al conducerii” în guvernul lui Johnson.

