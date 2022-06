Serviciile de informaţii ucrainene: Rusia mai poate continua un an războiul

Serviciile de informaţii militare ucrainene apreciază că Rusia are capacitatea de a continua încă un an războiul, în care artileria a devenit componenta principală, iar trupele ruse le depăşesc semnificativ la acest capitol pe cele ucrainene, astfel că Ucraina are nevoie de mai multe arme grele occidentale pentru a face faţă Rusiei în acest moment critic al conflictului, informează agenţia Reuters şi postul de televiziune CNN, preluate de Agerpres.

„Leadershipul de la Kremlin va încerca probabil să îngheţe războiul pentru un timp astfel încât să convingă Occidentul să ridice sancţiunile, dar apoi să continue agresiunea (...) Resursele economice ale Rusiei îi vor permite ţării ocupante să continue războiul în ritmul actual încă un an”, notează într-o evaluare Directoratul principal de informaţii al Ministerului ucrainean al Apărării.

Astfel, „Ucraina are o piesă de artilerie la 10-15 piese de artilerie ruseşti”, a rezumat raportul de forţe Vadim Skibiţki, responsabil al instituţiei menţionate, într-un interviu acordat pentru The Guardian.

„Acesta este acum un război de artilerie (...), aşadar acum totul depinde de ce arme ne vor da partenerii noştri occidentali”, a mai spus el, subliniind că armata ucraineană are nevoie în special de piese de artilerie şi lansatoare multiple de rachete cu rază lungă de acţiune pentru a putea neutraliza artileria rusească.

Lupte grele se desfăşurau în continuare vineri în oraşul industrial Severodoneţk, unde Rusia şi-a concentrat forţe importante în încercarea de a finaliza măcar ocuparea completă a provinciei separatiste proruse Lugansk din estul Ucrainei.

Trupele ucrainene s-au retras în mare parte din zonele rezidenţiale ale oraşului, dar rezistă pe poziţiile de pe malul drept al râului Siverski Doneţ. În acest timp trupele ruse încearcă în continuare să înainteze atât dinspre nord cât şi dinspre sud pentru a le încercui pe cele ucrainene, dar au făcut puţine progrese. Fiecare tabără susţine că a provocat celeilalte pierderi grele în bătălia de la Severodoneţk.

În aşteptarea armamentului occidental, trupele ucrainene aplică o tactică de război de uzură în acest oraş. „Aşa sperăm să câştigăm timp până la sosirea armamentului suficient al partenerilor noştri pentru a putea trece la un contraatac efectiv”, a declarat unul dintre consilierii preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoleak, insistând că Ucraina are nevoie să atingă paritatea cu Rusia în ce priveşte sistemele de artilerie.

Editor : M.L.